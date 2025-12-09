개발‧생산부터 인재 양성까지…지역 바이오 기관 ‘공공CXO’ 되다

지역 소멸은 정부가 해결해야 하는 여러 현안 중에서도 시급성을 고려할 때 신속한 해법 마련이 요구된다. 우리는 지역의 바이오헬스 산업 육성이야말로 지역 경제를 활성화해 지역 소멸이란 난제를 해결할 수 있는 것이라 확신한다.

[화순=김양균 기자] 전남바이오진흥원 바이오의약본부가 ‘공공CXO’를 표방하며 바이오산업에 대한 전주기 서비스 제공 기관으로 거듭난다.

서동삼 바이오의약본부장은 9일 오전 성남산업진흥원 및 경기도 성남 소재 식품 기업들과 만난 자리에서 이같이 밝혔다. 그는 “‘서비스 플랫폼 공공CXO’로써 본부가 역할을 할 것”이라며 “오랜 기간 관련 인프라를 구축하며 노하우를 축적해 왔다”라고 강조했다.

CXO란, ▲위탁개발(CDO) ▲위탁생산(CMO) ▲위탁개발생산(CDMO) ▲시험(CAO) ▲위탁시험분석(CAO) ▲전문인력교육(CTO) ▲원스톱 관리(CSO) 등을 합친 서비스를 말한다. 한 마디로 바이오산업 포괄 서비스라고 보면 된다.

전남-성남시 지역연계 프로그램을 통해 전라남도 화순을 방문한 성남 지역 기업인들이 전남바이오진흥원 바이오의약본부에서 의약품 생산시설에 대한 설명을 듣고 있다. (사진=김양균)

지난 2002년 설립된 바이오의약본부는 3개실 2개 센터로 운영되고 있다. ‘첨단바이오연구실’은 CRO‧CDO 업무를, ‘스마트품질관리실’은 CAO‧CTO, 지원실 CTO‧CSO 등을 담당한다. ‘바이오의약품생산센터’는 CDO‧CMO를, 세포치료생산센터는 CDO‧CMO가 주력이다.

본부의 CRO 업무는 주로 국가연구개발사업과 전남 및 화순군의 지원 연구 사업으로 추려질 수 있다. 이를 통해 ▲쯔쯔가무시병 백신 ▲E형 간염 예방 백신 ▲신약 소재 ▲재조합 단백질 백신 후보물질 개발 등이 이뤄졌다. 본부는 ▲차백신연구소 ▲건국대 ▲조선대 ▲한국프라임제약 ▲미래셀바이오 등과 협력하고 있다.

또 본부의 CDO 사업을 세부적으로 보면 생산공정 개발 및 시료 생산, 공정 개발을 위한 선행 데이터 지원 등이 있다.

이를 통해 ▲재조합 단백질 공정 개발 ▲공정개선 ▲시료 생산 ▲바이러스 백신 항원 공정개선 ▲바이오 원부자재 성능평가 ▲바이오소재 시제품 생산 등이 실시됐다. 협력 기업들은 박셀바이오‧노브파마‧퓨리오젠 등이다.

CMO 역량과 관련해 세포 은행‧생산공정 확대‧바이오의약품 GMP 생산 설비 등을 바탕으로 비임상부터 임상시험 제3상까지 가능하다는 것이 서동삼 본부장의 설명이다. 이러한 역량을 토대로 본부는 ▲독감‧HPV‧수두 백신 ▲바이러스 벡터 및 플라스미드 기반 유전자치료제 ▲면역세포 및 줄기세포 치료제 ▲항체의약품 ▲단백질 의약품 ▲유전자재조합 의약품 등을 생산한 바 있다.

본부는 ▲한국백신 ▲SK바이오사이언스 ▲GC녹십자 ▲제넥신 ▲보령 ▲일양약품 ▲제일약품 ▲안국약품 ▲셀리드 ▲진매트릭스 등과 협력해 오고 있다.

이와 함께 CAO 사업을 통해 본부는 각종 시험법 개발을 포함해 공정 중시험, 안정성시험, 출하시험 등도 수행 중이다.

특히 CTO와 관련, 본부는 국내 대학생과 기업 재직자를 대상으로 한 바이오 전문 인력 양성에도 힘을 쏟고 있다. 세부 커리큘럼은 ▲기업 맞춤형 전문인력 양성 과정 ▲배양 및 정제공정 ▲품질 관리 시험 ▲GMP 문서관리 ▲연구개발 공정관리 실습 등이다.

전남 화순에 위치한 전남바이오진흥원 바이오의약본부 내 입주해 있는 써모피셔 싸이언티픽 TCC에서 장비에남 화순에 위치한 전남바이오진흥원 바이오의약본부 내 입주해 있는 써모피셔 사이언티픽 TCC에 방문한 성남 지역 기업인들. (사진=김양균 기자)

더욱이 본부는 세계보건기구(WHO)의 글로벌 바이오캠퍼스 인력양성허브 교육사업을 수행했다. 본부는 전 세계 12개국에서 온 교육생들에게 바이오의약품 GMP 실습 교육을 시행하며 역량을 입증했다. 본부 관계자는 “현재 여러 기업으로부터 실습 문의가 쇄도하고 있다”라고 밝혔다.

지난해 11월 설립된 써모피셔 사이언티픽의 TCC센터도 본부에 입주해 있어 좀 더 풍부한 교육이 가능할 것으로 기대된다.

관련기사

마지막으로 CSO 사업은 역량은 바이오헬스 기업에 필요한 대부분의 서비스들로 구성됐다. 이는 ▲연구개발 우선 지원 및 R&D 연계협력 기회 제공 ▲기업 맞춤형 기술 컨설팅 ▲시제품 제작 지원 ▲바이오산업 특화 장비 및 실험실 활용 지원 ▲기관과의 협업 기회 제공 ▲투자유치 연계 ▲국내외 판로 개척 및 마케팅 홍보 지원 등이다.

서 본부장은 “화순은 대한민국 유일의 백신산업특구”라며 “백신산업 전주기 인프라가 구축돼 있는 만큼 국내외 기업들과 폭넓은 협력이 이뤄지길 바란다”라고 강조했다.