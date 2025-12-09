파라마운트, 워너브라더스 적대적 공개매수 선언

파라마운트 스카이댄스(이하 파라마운트)가 워너브라더스 디스커버리(WBD) 인수를 위해 주당 30달러의 전액 현금 공개매수를 공식 선언했다. 이는 기존에 합의된 넷플릭스의 인수 제안에 맞불을 놓는 적대적 인수합병(M&A) 시도로 풀이된다.

8일(현지시간) CNBC 등 외신에 따르면, 파라마운트는 WBD 주주들을 대상으로 주당 30달러에 주식을 매입하겠다고 제안할 예정이다.

앞서 넷플릭스는 지난 5일 워너브라더스의 제작 스튜디오와 ‘HBO 맥스’ 등 사업 부문을 720억 달러(약 106조원)에 인수하기로 하는 최종 계약을 체결한 바 있다. 주당 인수가격은 27.75달러다.

파라마운트의 공개매수는 20영업일간 진행되며, WBD는 10일 이내 공식 입장을 내야 한다. 해당 기간 WBD 주주는 보유 주식을 파라마운트에 매도할 수 있다. 파라마운트가 발행주식의 51% 이상을 확보하면 경영권을 장악하게 된다.

WBD 이사회는 성명을 통해 “넷플릭스와의 기존 합의에 대한 제안을 변경하지 않는다”며 주주들에게 파라마운트의 제안에 어떠한 조치도 취하지 말 것을 권고했다. 그러면서도 이사회는 넷플릭스와의 계약 조건에 따라 파라마운트의 제안도 신중히 검토하고 고려할 것이라고 밝혔다.

반면 넷플릭스 측은 자신감을 내비쳤다. 이날 테드 사란도스 넷플릭스 최고경영자는 UBS 글로벌 미디어 컨퍼런스에서 "규제 승인을 완료하고 인수를 마무리할 것을 확신한다"고 말했다.

만약 WBD가 파라마운트와 손을 잡을 경우 넷플릭스에 28억 달러(약 4조1천억원)의 위약금을 지불해야 한다. 이 때문에 파라마운트는 향후 협상에서 위약금 대납이나 인수가 상향 조정 등의 추가 부담을 안게 될 것으로 보인다.

시장에서는 파라마운트의 이번 공세가 넷플릭스의 추가 제안을 이끌어낼 가능성이 있다고 보고 있다. 레이먼드 제임스의 릭 프렌티스 애널리스트는 "파라마운트의 제안이 지지를 얻기 시작한다면 넷플릭스도 이에 대응할 것"이라고 전망했다.