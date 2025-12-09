트럼프 日 경차 칭찬에 스텔란티스 소형 피아트 美 출시

도널드 트럼프 대통령이 미국에도 소형차가 필요하다는 발언 직후 스텔란티스가 소형 전기차를 내놓을 준비에 나섰다.

8일(현지시간) CNBC에 따르면 스텔란티스는 미국 시장에 '피아트 토폴리노' 소형 전기차를 출시할 계획이라고 밝혔다.

올리비에 프랑수아 피아트 최고경영자(CEO)는 “해당 차량을 시장에 선보일 계획”이라며 “자세한 내용은 내년에 더 공개하겠다”고 말했다.

피아트 토폴리노 (사진=스텔란티스)

이번 발표는 트럼프 대통령이 백악관에서 안토니오 필로사 스텔란티스 CEO, 미 의회 의원들, 자동차업계 경영진과 만나 일본 소형 ‘경차’를 치켜세운 지 일주일도 채 되지 않아 나왔다.

트럼프 대통령은 지난 수요일 열린 회의에서 “(경차는) 크기가 아주 작고 정말 귀엽다”며 “그래서 ‘이 차들을 미국에서도 만들면 어떻겠느냐’고 물었더니 모두들 ‘좋을 것’이라고 답했다. 하지만 실제로는 그런 차를 만들 수 없도록 돼 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 숀 더피 미국 교통부 장관에게 경차와 같은 소형 차량의 미국 내 생산과 운행을 허용하라고 지시한 것으로 알려졌다. 미국에서 이러한 차량을 생산하는 것이 불법은 아니지만, 미국 안전 기준, 속도 요건 및 기타 규정을 충족해야 한다.

스텔란티스 대변인은 "피아트 이번 발표가 트럼프 대통령의 지난주 발언과는 무관하다"며 "이번 신차는 오토쇼 등 미국 내 각종 행사에서 토폴리노에 대한 소비자 반응을 살펴온 결과"라고 설명했다.

스텔란티스에 따르면 이탈리아어로 ‘작은 생쥐’라는 뜻의 토폴리노는 자동차가 아니라 ‘완전 전기식 사륜차’다. 최고 속도는 시속 약 28마일(약 45km)이며, 1회 충전 시 주행거리는 최대 75km(50마일 미만)이다. 생산지는 모로코다.

소형차는 그동안 미국 시장에서 판매 실적이 좋지 않았다. 미국에서 소형차 판매가 의미 있게 추진됐던 마지막 시기는 2009년 금융위기 이후 오바마 행정부 시절이다. 당시 이탈리아 자동차회사 피아트는 파산한 크라이슬러를 인수하는 대가로, 소형차를 미국 시장에 도입하는 역할을 맡기도 했다.

피아트와 그 소형 시티카 ‘500’은 피아트의 크라이슬러 인수 과정(현재 두 회사 모두 스텔란티스 산하)에 맞춰 2011년 미국 시장에 재진입했다.

피아트는 재진입 첫해인 2012년 미국에서 4만3천772대를 판매했다. 그러나 이후 판매량은 지속적으로 감소해, 지난해 미국에서 판매된 피아트 차량은 약 1천500대 수준에 그쳤다.