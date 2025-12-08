라온메타, '살생' 없는 동물실습 환경 제공…부산대와 '맞손'

라온시큐어(대표 이순형, 이정아)의 자회사 '라온메타'가 확장현실(XR) 기술 기반의 '안전한 동물실습' 상용화 기반을 마련했다.

생성형 인공지능(AI) 기반 메타버스 플랫폼 전문기업 라온메타는 부산대학교 동물실험윤리위원회와 동물실험 실습 프로그램 협력을 위한 전략적 제휴(MOU)를 체결했다고 8일 밝혔다.

'라온 메타데미'는 XR 기술 기반으로 실험동물의 살생 없이도 실습 콘텐츠를 통해 현실과 비슷한 환경을 제공한다. 이로써 초보 실습자가 생체 조직을 직접 다루면서 겪을 수 있는 살생의 스트레스와 불안, 시행착오 등을 줄이는 동시에 실습 공간·장비 부족으로 인한 어려움도 크게 개선한다.

황대연 부산대학교 동물실험윤리위원장 교수(왼쪽)와 박종원 라온메타 경영본부장이 '동물실험 실습 프로그램 협력을 위한 전략적 제휴(MOU)'를 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다. (사진=라온시큐어)

특히 실험동물을 희생하지 않는 실습 방식은 최근 중요한 사회적 이슈인 동물윤리 3R(Replacement, Refinement, Reduction) 원칙을 실천하는 데 도움이 되며, 장소와 장비 제약을 넘어 표준화된 실습 환경을 구축하는 데도 효과적이다.

라온메타는 이번 협업을 계기로 다양한 교육·의료·연구 기관으로 XR 기반 실습 콘텐츠 공급을 확대하고, 실습 표준화와 안전성, 접근성이 강화된 가상 실습 생태계를 구축해 나갈 방침이다.

아울러 글로벌 기관 및 기업으로 기술 적용 범위를 넓혀 세계적 수준의 전문 인력 양성과 윤리적 실습 환경 조성에 기여한다는 목표를 세우고 있다.

박종원 라온메타 경영본부장은 "한국과 미국에서의 특허 등록 직후 교육 현장에 기술이 즉시 적용된 것은 XR 기반 실습의 필요성과 상용화 경쟁력을 동시에 입증한 중요한 사례"라며 "앞으로도 XR 기술의 고도화와 글로벌 시장 진출을 통해 기술을 통한 사회 문제 해결에 적극 참여할 것"이라고 말했다.

황대연 부산대학교 동물실험윤리위원장 교수는 "매년 실시되는 동물실험 실습교육프로그램의 일환으로 라온메타의 XR 실습 기술을 시범 적용 계획"이라며 "이를 통해 실험자들이 충분히 숙련된 기술을 학습하고 3R 정책을 실천하며, 미래 교육을 위한 기반을 마련하는 데 기여할 것"이라고 밝혔다.