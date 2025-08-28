라온메타 "실습 콘텐츠 기반 서비스, 미래차 인력 양성 기여"

라온시큐어의 자회사 라온메타(대표 이순형)가 ‘메타데미’ 서비스의 실습 콘텐츠 라인업을 전기자동차 분야로 확대한다.

생성형 인공지능(AI) 기반 메타버스 플랫폼 전문기업 ‘라온메타’(대표 이순형)는 실감형 콘텐츠 개발 전문기업 ‘와이에스티’(대표 전영생)와 메타버스 기반 실습 콘텐츠 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

전영생 와이에스티 대표(왼쪽)와 윤원석 라온메타 메타데미사업본부장이 업무협약을 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다.(사진=라온메타)

이번 협력으로 양사는 미래차 분야 전문 인력 양성에 기여하고, 교육 현장의 실습 한계를 보완할 계획이다.

구체적으로 ‘메타데미’ 이용자들은 전기차(EV) 및 하이브리드(HEV)의 주요 시스템, 시스템 구성 요소와 구동 원리, 고전압 배터리 구조 등 현장 맞춤형 커리큘럼을 학습할 수 있게 된다.

한국자동차연구원 조사에 따르면 미래차·부품 분야 부족 인력이 자동차 산업 전체 부족 인력의 61%를 자치하는 것으로 나타났다. 내연기관 중심의 교육과 제한된 실습 환경으로 인해 전기차 관련 전문 인력 양성이 더딘 것으로 해석된다.

라온메타는 이번 협약을 통해 이러한 격차를 해소하고 교육기관·산업 현장의 수요를 동시에 충족할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

‘메타데미’는 자동차 특성화고, 전문대 등 교육기관 대상으로 한 서비스 확대에 나설 예정이다

와이에스티는 가상현실(VR)•증강현실(AR)•확장현실(XR) 등의 실감 기술을 활용한 고품질의 실감 콘텐츠 제작 및 개발 역량, 노하우를 보유하고 있으며, AI 기반 콘텐츠 개발 기술을 통해 교육 콘텐츠의 활용성을 높일 계획이다

윤원석 라온메타 메타데미사업본부장은 “이번 협력을 통해 미래차 분야 실습 교육에 실질적인 대안을 제시하며 인력 양성에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 메타버스 기반의 다양한 실습 콘텐츠를 기업들과 협력해 메타데미 서비스의 콘텐츠 라인업을 확장하며 실습 분야의 혁신을 주도하는 리더로 자리매김하겠다“고 말했다.