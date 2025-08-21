라온시큐어, '2025년 블록체인 민간분야 확산사업’ 선정

IT 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어(대표 이순형, 이정아)는 블록체인 기술기업 지크립토(대표 오현옥)와 공동 개발하는 ‘소통 3.0: 블록체인 기반의 참여형 커뮤니티 플랫폼’(이하 ‘소통 3.0 플랫폼’)이 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)의 ‘2025년 블록체인 민간분야 확산사업’에 선정됐다고 21일 밝혔다.

이번 사업을 통해 라온시큐어와 컨소시엄 주관기업인 지크립토는 블록체인과 분산식별자(DID,Decentralized Identifier), 영지식증명(ZKP) 기술을 융합한 플랫폼을 개발해 여론조사 및 커뮤니티 서비스의 신뢰도와 데이터 무결성을 강화한다. 라온시큐어는 ‘소통 3.0 플랫폼’에 자사의 블록체인과 ‘옴니원 엔터프라이즈(OmniOne Enterprise) 플랫폼’ 기술을 적용한다.

‘소통 3.0 플랫폼’은 기존 서비스들의 인증·저장 시스템이 가진 중앙집중형 데이터 구조로 인해 발생하는 위·변조 가능성과 개인정보 유출 위험 등의 한계를 극복하도록 설계됐으며, 유관기관 및 실증 참여기관을 대상으로 실증을 진행할 예정이다.

이정아 라온시큐어 각자대표. .

해당 플랫폼에서 사용자는 모바일 신분증을 기반으로 개인정보 제출 없이 투표 및 여론조사 투표자격을 인증할 수 있으며, 응답 결과는 익명으로 처리된 후 위·변조가 불가능한 블록체인에 기록된다. 이를 통해 여론조사와 온라인 커뮤니티에 대한 전반적인 신뢰도를 대폭 향상시켜 이용 활성화에 기여할 것으로 전망된다.

향후 라온시큐어는 지크립토와 함께 대학, 민간기업 등 다양한 기관으로의 사업 확대와 인공지능(AI) 기술 적용 등 플랫폼의 지속적인 고도화를 추진할 예정이다. 해외 기관, 국제기구와의 공동 프로젝트 등을 추진해 글로벌 경쟁력도 확보한다는 목표다.

‘소통 3.0 플랫폼’에 적용되는 라온시큐어의 ‘옴니원 엔터프라이즈’는 블록체인 기반 디지털 ID 플랫폼으로, 국가 모바일 주민등록증 및 모바일 운전면허증 등 주요 국가 모바일 신분증에 적용되며 기술력을 검증받았다. FIDO 생체인증, 분산 서버 구조, 블록체인 합의 알고리즘을 기반으로 위·변조를 방지하며, 영지식증명 기술을 통해 필요한 정보만 선택적으로 제공할 수 있는 기능도 갖췄다.

이정아 라온시큐어 대표는 “이번 사업은 블록체인 기술을 기반으로 한 통합 참여 플랫폼 개발을 통해 신뢰 기반의 온라인 여론조사와 커뮤니티 서비스 확산에 기여할 것으로 기대한다”며 “라온시큐어는 검증된 블록체인과 DID 기술을 바탕으로 일상과 밀접한 서비스를 지속 개발해 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다.