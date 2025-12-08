올거나이즈, 한전KDN 사내 생성형 AI 'KDN GPT' 구축

올거나이즈가 에너지ICT 공기업 한전KDN 임직원용 생성형 AI 서비스 'KDN GPT' 구축 사업을 수주하며 공공기관 전사 GPT 시장 공략에 속도를 내고 있다.

올거나이즈는 한전KDN의 생성형 AI 서비스 'KDN GPT' 구축 사업을 수주했다고 8일 밝혔다.

한전KDN은 전력망 디지털화와 에너지ICT 서비스를 담당하는 공기업으로 최근 인공지능(AI) 기반 에너지 디지털 플랫폼 기업 전환을 추진하고 있다.

올거나이즈-한전KDN(이미지=올거나이즈)

올거나이즈는 지난해 한국토지주택공사(LH)의 전사 GPT 사업에 이어 한전KDN까지 확보하며 공공 분야에서의 입지를 넓히게 됐다.

올거나이즈는 AI 업무 자동화 플랫폼 '알리(Alli)'를 기반으로 한전KDN 업무 환경에 특화된 생성형 AI 서비스를 구축한다.

한전KDN 임직원이 자연어로 질문하면 내부 문서와 데이터베이스를 검색해 답변을 제시하고 문서 작성·요약·번역 등 반복 업무를 자동화하는 것을 목표로 한다.

사내 시스템과 메신저 연동을 통해 현업이 별도 화면 전환 없이 바로 쓸 수 있는 사내 GPT 환경을 구현한다는 계획이다.

이번 사업의 핵심은 올거나이즈가 고도화한 에이전트 검색 증강 생성(RAG) 기술이다. 단순 키워드 검색이 아니라 질문 의도와 업무 맥락을 함께 분석해 적절한 내부 자료를 찾아낸 뒤 그 근거를 바탕으로 답변을 생성하는 구조다. 이를 통해 생성형 AI의 환각(잘못된 정보 생성)을 줄이고 한전KDN 업무 규정과 실제 데이터에 기반한 답변을 제공해 실무 신뢰도를 높인다는 구상이다.

데이터 활용 측면에서도 전용 기능을 갖춘다. 올거나이즈는 데이터 유형별 검색 체계를 마련해 문서, 메일, 운영 시스템 데이터 등 서로 다른 소스를 통합 조회할 수 있도록 하고, 접속 통계와 질의 관리, 사용 패턴 분석 등 관리자 기능도 제공한다.

한전KDN은 이를 통해 부서별, 업무별 AI 활용 수준을 점검하고 서비스 품질을 지속적으로 개선할 수 있다.

다양한 형식의 내부 문서를 생성형 AI에 활용하기 위한 전처리 체계도 포함된다. 올거나이즈는 JPG, PDF, HWP 등 포맷의 한전KDN 내부 문서를 AI 광학문자인식(OCR) 기술로 인식해 텍스트 데이터로 변환하고 사규와 법령, 기술 문서 등 방대한 자료를 정제해 검색 정확도를 끌어올릴 계획이다. 내부 문서를 활용한 질의응답뿐 아니라 자연어 처리와 문서 요약 등 LLM 기본 기능도 함께 제공해 사실상 전사 문서 허브 역할을 하는 GPT를 구축하는 셈이다.

LLM 구성은 멀티 모델 전략으로 설계된다. 올거나이즈는 자체 파인튜닝 모델 '알파 V2'를 포함한 여러 LLM을 제공하고 한전KDN 업무 특성에 맞춰 용도별 최적 모델을 선택해 쓸 수 있도록 했다. 예를 들어 정책·규정 검토, 기술 문서 분석, 고객 대응 문서 작성 등 업무 유형에 따라 다른 모델을 적용해 정확도와 비용 효율을 동시에 확보하겠다는 전략이다.

이원강 올거나이즈 부대표는 "올거나이즈는 한미일 3백여 고객사에 AI 에이전트 역량까지 특화한 올인원 LLM 플랫폼 '알리'를 공급하고 있고 금융기관과 공공기관에서도 기술력과 성과를 인정받고 있다"며 "그동안 축적한 노하우를 바탕으로 한전KDN 임직원들이 실제로 업무 효율 향상을 체감할 수 있도록 KDN에 최적화된 생성형 AI 서비스를 구축할 것"이라고 말했다.