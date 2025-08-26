올거나이즈-KT클라우드 맞손…금융 AI 시장 '정조준'

올거나이즈가 인공지능(AI) 솔루션 '알리'를 KT클라우드 플랫폼에 통합해 금융 AI 시장을 공략한다.

올거나이즈는 KT클라우드와 '버티컬 AI 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 26일 밝혔다. 이번 협약은 KT클라우드가 추진하는 'AI 파운드리' 파트너십 확대 일환으로 이뤄졌다.

두 기업은 금융 산업의 AI 활용 가치를 높이기 위해 공동으로 신규 고객을 발굴하고 기술 컨설팅을 진행한다. 또 AI 파운드리 기반 서비스를 홍보하며 금융 산업 내 AI 서비스 확산을 가속할 방침이다.

KT클라우드의 AI 파운드리는 고성능 연산 인프라와 AI 개발 환경을 통합 제공하는 플랫폼이다. 검색증강생성(RAG)과 AI 모델, 추론 환경 등을 하나로 묶어 파트너사들이 다양한 버티컬 산업에서 AI를 손쉽게 확산하도록 돕는다.

올거나이즈는 이번 협약으로 AI 업무 자동화 솔루션 '알리'를 KT클라우드 인프라에 최적화해 연계한다. 알리는 기업 생산성을 높이는 100여 개 생성형 AI 앱과 AI 에이전트를 제공하는 올인원 플랫폼으로 KT클라우드 마켓플레이스에도 연동될 예정이다.

올거나이즈는 이미 시장에서 기술력과 활용 가치를 입증했다는 평가를 받고 있다. 현재 한국과 일본, 미국에서 300곳 넘는 엔터프라이즈 고객을 확보했다. 특히 국내 KB증권, NH투자증권, 한화생명과 일본의 SMBC, 노무라증권 등 금융 기업이 알리를 사용 중이다.

최근에는 과학기술정보통신부가 주관한 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트' 컨소시엄에도 합류했다. 지난해 일본 시장조사기관 딜로이트가 발표한 보고서에서 'AI 앱 개발 로우코드·노코드 플랫폼' 부문 점유율 1위를 기록했다.

이원강 올거나이즈 부대표는 "이번 협력은 금융 산업 현장에서 즉시 적용 가능한 AI 서비스를 본격적으로 확산할 수 있는 계기"라며 "AI 기술을 통해 실질적인 성과를 얻을 수 있도록 최적의 솔루션을 제공하고 기업의 업무 생산성을 혁신하겠다"고 밝혔다.