금 값 급등에…신한은행 골드바 거래량 사상 최대

금 가격이 오르면서 신한은행의 골드바 누적 거래량이 역대 최고치를 기록했다.

8일 신한은행에 따르면 올해 11월 30일 까지 신한은행의 골드 판매와 재매입 등이 이뤄진 누적 거래량은 3000㎏이다.

2003년 신한은행이 골드뱅킹 서비스를 시작한 이후 사상 최고치이며, 2024년 거래량 1000㎏대비 3배나 늘어난 수치다.

최근 1년 간 금값 시세.(사진=코파일럿)

가격으로 환산하면 약 4천843억원에 달한다.

신한은행 관계자는 "금 가격이 높아지면서 거래량이 크게 늘어났다"고 설명했다.

지난해 12월부터 상승 흐름을 탄 금 시세는, 올해 10월부터 급등했다. 지난 10월 금 가격은 1온스당 4천100달러를 돌파하고 11월과 12월에도 4천200달러 선에서 거래됐다.

한때 국내에서는 적은 단위의 골드바 품귀현상이 빚어지기도 했다. 이 때문에 필요한 시점에 금에 투자하는 골드뱅킹 상품을 찾는 금융소비자도 부쩍 늘었다. 신한은행이 운영 중인 '신한 골드리슈'의 경우 올해 거래액은 8천565억원으로 집계됐다.

신한은행 관계자는 “앞으로도 고객의 자산 안정성과 투자 선택지를 넓히는 다양한 골드 및 실버 관련 상품을 확대해 나가겠다”고 말했다.

신한은행은 지난 7월에는 금융권 최초로 실버바 100g 권종을 출시하는 등 상품 라인업을 지속적으로 확대하고 있다.

또 브랜드 골드바 상품을 제공 중이다. 브랜드 골드바는 실시간 국제 금 시세와 원·달러 환율이 직접 반영되는 구조로 국제 금 가격 기준에 따라 거래된다. 런던금시장협회(LBMA·Londn Bullion Market Association)에서 인증을 받은 제품으로, 순도 99.99%의 국제 표준 골드바다.