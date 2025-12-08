1~10월 전기차 양극재 적재량 전년비 39.6% ↑

8일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1월부터 10월까지 전 세계 전기차(EV, PHEV, HEV)에 투입된 양극재 총 적재량은 204만6천톤으로 집계됐다. 전년 동기 대비 39.6% 늘어난 수치다.

중국 외 시장으론 72만4천톤을 기록했다. 전년 동기 대비 증가율은 31.1%로 견조했다.

종류별로 보면, 삼원계 양극재 적재량은 72만7천톤으로 전년 동기 대비 13.7% 증가해 완만한 성장세를 이어갔다.

업체별 순위는 론바이와 LG화학이 각각 1위와 2위를 지키며 선두를 유지했다. 에코프로(5만1천톤), 포스코(4만톤), 엘앤에프(3만3천톤) 등도 상위권에 포진해 한국계 공급사의 입지를 지켰다.

글로벌 시장 삼원계 양극재 적재량 추이

다만 전반적으로는 중국계 기업들의 약진이 더욱 두드러진다. 리샤인, 산산, 이스프링 등 주요 업체가 치열하게 순위를 다투고 있으며, 내수 기반 수요와 원가 경쟁력, 대규모 증설을 무기로 글로벌 점유율을 꾸준히 넓히는 모습이다.

같은 기간 LFP는 125만3천톤으로 전년 동기 대비 63.6% 급증했다. 성장 속도가 삼원계를 크게 앞선다. 전체 양극재 적재량에서의 LFP 비중도 약 60%로 높아지며 영향력이 한층 확대됐다.

글로벌 시장 LFP 양극재 적재량 추이

이 흐름의 배경에는 중국 내 보급형 전기차 확대, 높은 가격 경쟁력에 따른 LFP 선호 심화, 글로벌 완성차의 채택 확대가 겹쳐 있다. 공급사별로는 후난유넝(28만4천톤)과 완런(19만8천톤)이 각각 1위와 2위를 차지했고, 다이나노닉(16만6천톤)과 로팔(13만8천톤)도 전년 대비 증가하며 3, 4위에 올랐다.