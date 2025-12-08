멜론, MMA 2025 부문별 투표 19일까지 진행

카카오엔터테인먼트의 뮤직플랫폼 멜론은 오는 20일 오후 5시 서울 고척스카이돔에서 열리는 ‘2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)’의 부문별 투표를 19일까지 진행한다고 8일 밝혔다.

멜론은 지난해 10월 31일부터 올해 11월 19일까지 발매된 모든 음원을 심사대상으로 삼아, 각 부문별 음원 점수를 집계해 후보를 선정했다. ‘트랙제로 초이스’ 부문은 별도 심사기간을 적용했다.

주요상인 ‘올해의 아티스트’ 부문에는 ▲지드래곤 ▲에스파 ▲제니 ▲로제 ▲임영웅 ▲아이브 ▲플레이브 ▲보이넥스트도어 ▲라이즈 ▲엔시티 위시 등 10팀이 후보로 선정돼 올해 최고 인기 아티스트 자리를 두고 경쟁한다.

(사진=멜론)

‘올해의 앨범’ 부문은 ▲베이비몬스터 ‘DRIP’, ▲로제 ‘rosie’ ▲플레이브 ‘Caligo Pt.1’ ▲아이브 ‘IVE EMPATHY’ ▲지드래곤 ‘Übermensch’ ▲제니 ‘Ruby’ ▲라이즈 ‘ODYSSEY’ ▲아이유 ‘꽃갈피 셋’ ▲세븐틴 ‘HAPPY BURSTDAY’ ▲임영웅 ‘IM HERO 2’ 등 10개 앨범이 후보에 올라 팬들의 투표를 통해 올해를 빛낸 앨범 타이틀의 주인공이 결정될 예정이다.

최고 인기 곡을 뽑는 ‘올해의 베스트송’ 부문에서는 ▲베이비몬스터 ‘DRIP’ ▲지드래곤 ‘HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성)’ ▲로제 ‘toxic till the end’ ▲보이넥스트도어 ‘오늘만 I LOVE YOU’ ▲조째즈 ‘모르시나요(PROD.로코베리)’ ▲아이브 ‘REBEL HEART’ ▲마크툽 ‘시작의 아이’ ▲10CM ‘너에게 닿기를’ ▲제니 ‘like JENNIE’ ▲헌트릭스 ‘Golden’ 등이 이름을 올렸다.

‘올해의 신인’ 부문에는 ▲재쓰비 ▲조째즈 ▲하츠투하츠 ▲키키 ▲올데이 프로젝트 등이 경쟁을 펼친다.

멜론의 전당 내 ‘밀리언스 앨범’에 오른 앨범 중에서 선정되는 ‘밀리언스 TOP10’ 후보에는 ▲지드래곤 ▲플레이브 ▲아이브 ▲로제 ▲제니 ▲라이즈 ▲보이넥스트도어 등 총 26팀이 선정됐다.

또한 ▲‘베스트 솔로 여자’ ▲‘베스트 솔로 남자’ ▲‘베스트 그룹 여자’ ▲‘베스트 그룹 남자’ ▲‘베스트 OST’ ▲‘베스트 팝 아티스트’ 등 각 부문별 베스트상 투표도 진행된다.

인기상 가운데 하나인 ‘트랙제로 초이스’ 부문에는 ▲한로로 ‘시간을 달리네’ ▲신인류 ‘정면돌파’ ▲에피 ‘More Hyper’ ▲백현진 ‘모과’ 등이 후보에 올랐다. 대중문화의 다양성에 기여한 인디 음악과 아티스트가 상을 받는다.

MMA2025 부문별 투표에는 모든 멜론 이용자가 참여할 수 있으며, 출석체크는 투표를 완료한 멜론 이용권 보유 회원만 참여할 수 있다. 최애 아티스트에게 투표하고 출석체크까지 완료하면, 매일 ▲MMA 초대권을 포함해 ▲고급 티 컬렉션 ▲세라믹 와인잔 ▲영화관 2인 패키지 ▲프리미엄 아이스크림 세트 등 하루마다 달라지는 즉석당첨 선물이 제공된다.

또한 매일 출석체크를 완료한 회원에게는 오는 14일에 응모 가능한 보너스 선물 MMA 초대권(90명, 1인 1매)에 도전할 기회도 추가로 주어진다.