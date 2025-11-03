"K팝 스타 한자리"...MMA2025, 1차 예매 24일 시작

K-POP 본고장 서울에서 열리는 대표 음악 시상식 MMA2025를 현장 관람할 수 있는 티켓팅 일정이 전격 공개됐다.

카카오엔터테인먼트의 뮤직플랫폼 멜론은 12월20일 서울 고척스카이돔에서 열리는 ‘멜론뮤직어워드(MMA) 2025’의 슬로건·티켓예매 일정을 공개했다.

카카오뱅크 타이틀 스폰서로 진행되는 이번 MMA2025의 메인 슬로건은 ‘Play The Moment’이다. 우리가 함께 쌓아온, 음악으로 연결되고 기록된 모든 순간들과 이야기를 MMA2025에서 만나보자는 의미를 담고 있다.

MMA2025 포스터

대표 뮤직플랫폼 멜론에서는 매일 평균 1억5천만건 이상의 스트리밍이 발생하고 있다. 멜론은 이런 음악기록들을 큐레이션과 콘텐츠 등의 서비스를 통해 이용자 개개인의 음악적 서사와 연결시키며 플랫폼 경쟁력을 높여가고 있다.

MMA2025의 모든 티켓팅은 티켓예매 플랫폼 멜론티켓에서 진행한다. 멜론을 1년 이상 구독한 MVIP, VIP, GOLD 등급 회원만 참여할 수 있는 1차 예매는 플로어석과 계단석을 모두 고를 수 있으며, 11월24일 오후 8시부터 11시59분까지 약 4시간 동안 진행된다.

모든 멜론 이용권 보유 회원이 참여 가능한 2차 예매는 11월27일 오후 8시 오픈하며 1차 예매 취소분을 포함한 계단석 및 잔여석이 대상이다. 1, 2차 모두 멜론 ID 1개당 2매까지만 예매할 수 있으며, 올해 변경된 예매정책은 멜론티켓에서 확인할 수 있다.

또 멜론은 7일에 MMA2025의 티저 영상도 공개하며 본식을 향한 기대감을 더욱 고조시킬 예정이다. 티저 페이지와 동시에 멜론 뮤직웨이브 내 MMA 채널도 오픈해 투표가 진행되기 전까지 이번 MMA에 출연을 확정한 아티스트들의 세트 리스트를 다 함께 감상하며 라이브 채팅을 즐길 수 있다.