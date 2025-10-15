"곧 콘서트 합니다"...‘역주행’ 우즈, 멜론 팬밋업서 깜짝 발표

‘드라우닝’으로 역주행에 성공한 가수 우즈(WOODZ)가 올해 콘서트를 열겠다는 계획을 공개했다.

지난 14일 서울 중구 충무아트센터에서 열린 멜론 팬밋업 ‘우즈 라이크’에서 우즈는 “저 올해 콘서트 한다. 곧 알게 될 것”이라며 깜짝 계획을 발표했다.

멜론 팬밋업은 유료회원 대상 ‘더 모먼트: 라이브 인 멜론’의 일환으로, 멜론은 두 번째 주자로 우즈를 선정했다. 팬밋업에는 약 1천명의 팬들이 참석했으며, 우즈와 멜론 앱 내 친밀도가 높을수록 당첨 확률이 높다.

14일 서울 충무아트센터에서 우즈가 멜론 팬밋업 '우즈 라이크'를 진행하고 있다. (사진=멜론)

이어 우즈는 콘서트장의 위치가 송파라는 정보도 팬들에게 공유했다.

현장에서 우즈는 새로운 버전 응원봉 출시도 예고했다. 그는 “콘서트 때 들 수 있게 그 전에 미리 나올 것”이라며 “하나 미리 언질하자면 디자인이 많이 바뀌었다”고 설명했다. 이어 “이름은 추첨을 받아볼 생각”이라며 “왜냐면 로고도 바뀌고 아예 달라질 것이기 때문”이라고 덧붙였다.

여기에 정규앨범을 준비하고 있다는 정보도 공개했다. 우즈는 “현재 정규앨범을 만드는 중인데, 곡이 잘 나왔을 때 가장 도파민이 많이 올라간다”고 말했다.

깜짝 발표에 이어 우즈는 근황토크와 사운드클라우드(무료 음원 공유 플랫폼)에 올린 데모곡 5개에 대한 숨겨진 이야기, 음악퀴즈 등을 진행하며 팬들과 즐거운 시간을 보냈다.

15일 서울 충무로아트센터에서 열린 멜론 팬밋업 '우즈 라이크' 이후 우즈가 팬들과 기념사진을 찍고 있다. (사진=멜론)

끝으로 우즈는 팬들에게 “콘서트 말고도 (팬들이) 조금 더 쉽게 접근할 수 있도록 회사랑 이야기해서 팬미팅을 하도록 하겠다”며 “그때 또 뵙겠다”고 약속했다.

우즈는 지난해 군복무 중 한 지상파 예능 프로그램에서 미니 5집 수록곡 ‘드라우닝’을 군복 차림으로 열창하며 큰 화제를 모았다. 이 무대를 계기로 곡은 빠르게 입소문을 타며 역주행에 성공했고, 발매 2년 만인 지난 5월 멜론 TOP100 차트 1위에 오르는 기염을 토했다.

또 올해 상반기 멜론에서 가장 많이 검색된 곡 3위에 이름을 올렸으며, 출퇴근 인기곡으로도 선정되는 등 군백기 속에서도 음원 강자로서의 저력을 입증한 바 있다.