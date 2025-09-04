"역주행 가수 우즈, 멜론에 뜬다"…팬밋업 10월 개최

구독회원 대상으로 총 1천명 초대

인터넷입력 :2025/09/04 14:26

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

카카오엔터테인먼트의 뮤직플랫폼 멜론은 ‘더 모먼트 : 라이브 온 멜론’ 기간 진행되는 팬밋업 두 번째 주자로 가수 우즈를 확정하고, 내달 14일 우즈가 출연하는 ‘우즈 라이크?(WOODZ LIKE?)’를 개최한다고 4일 밝혔다.

‘더 모먼트 : 라이브 온 멜론’은 구독회원 대상 리워드 행사의 일환으로 내달 1일부터 오는 11월 초까지 서울 중구 충무아트센터 대극장에서 진행된다.

우즈의 팬밋업에서는 ‘드라우닝(Drowning)’에 대한 음악 이야기 뿐만 아니라 그간 공개해온 곡들의 작업 비하인드까지 함께 들을 수 있는 시간이 마련된다.

(사진=멜론)

팬밋업 초청 행사는 이날 오후 2시부터 오는 21일까지 멜론 앱 우측 상단의 ‘멜론혜택’에서 진행된다. 멜론 구독회원만 응모할 수 있으며 추첨을 통해 총 1천명이 현장에 초대된다. 멜론에서 우즈와 팬맺기를 한 뒤 응원 댓글을 남기고 이벤트 참여 버튼을 누르면 응모가 완료된다. 우즈의 노래를 많이 감상할수록 친밀도가 높아지고, 친밀도가 쌓일수록 당첨 확률도 올라간다는 것이 회사 측 설명이다.

관련기사

이달 중 남은 팬밋업 행사의 초대 행사도 ‘멜론혜택’에서 순차적으로 진행될 예정이며, 멜론을 유료 구독 중인 회원들은 응모한 행사에 당첨되면 무료로 참여할 수 있다.

또한, 팬밋업과 함께 열리는 스페셜 공연에는 인기 아티스트 16팀이 참여를 확정했다. ▲10CM(십센치) ▲경서 ▲이영현 ▲데이브레이크 ▲소란 ▲옥상달빛 ▲선우예권 등 다양한 아티스트들이 라인업에 이름을 올렸다. 현재 멜론티켓에서 예매가 진행 중이며, 멜론 멤버 골드(GOLD) 등급 이상 회원은 예매 수수료가 면제되며, MVIP(5년 이상) 및 VIP(3년 이상) 등급 구독회원은 50% 할인을 받을 수 있다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
멜론 팬밋업 우즈 구독회원 멜론티켓 드라우닝 역주행

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성·SK, 차세대 HBM 상용화 총력…범용 D램 가격 상승 '압박'

AI는 인간 통제 안에 있는 '도구'일까

[이기자의 게임픽] 넥슨 '2025아이콘매치' 흥행 기대↑..."레전드 축구 선수 모인다"

배경훈 장관, "AI로 바이오·반도체·에너지 R&D 대혁신 시동"

ZDNet Power Center