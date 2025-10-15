멜론, 엔믹스 첫 정규앨범 팝업서 체험형 콘텐츠 ‘운영’

뮤직플랫폼 멜론은 오는 26일까지 서울 여의도 IFC몰에서 걸그룹 엔믹스(NMIXX)의 첫 정규 앨범 발매를 기념해 진행되는 ‘블루 발렌타인: 인사이드 더 하트(Blue Valentine: inside the heart)’ 팝업 내에 ‘멜론 체험존’을 운영한다고 15일 밝혔다.

멜론 체험존은 뮤직웨이브와 행사 등 다양한 체험형 콘텐츠가 운영되는 것이 특징이다. 현장에서는 멜론 구독자 또는 사회관계망서비스(SNS) 인증 방문자를 대상으로 미공개 독점 엽서를 증정하는 한정 수량 행사가 진행된다. 또한, 팝업 공간에서는 멜론이용권 보유 고객을 대상으로 발매 사전 행사를 진행해 멜론과 함께하는 미니 팬밋업이 열릴 예정이다.

아울러, 뮤직웨이브를 활용한 ‘최애 아티스트와 채팅하며 음악을 즐길 수 있는 체험형 음악감상’을 통해 팬들에게 다양한 경험을 선사할 예정이다.

(사진=멜론)