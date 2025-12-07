롯데백화점 잠실+명동 연매출 5조원..."2년 연속"

롯데백화점은 잠실점과 본점이 각각 연매출 3조원과 2조원을 돌파하며 합작 연매출 5조원을 달성했다고 7일 밝혔다.

롯데백화점 잠실점은 지난 4일 2년 연속 누적 매출 3조원을 돌파했다. 이는 지난해 대비 21일 빠른 성과다.

잠실점은 올 1월부터 11월까지 매출이 약 8% 신장했다. 연매출 2조원를 넘어선 첫해인 2021년부터 올해까지 5개년 연평균 매출 성장률(CAGR)은 약 15%에 달한다. 이달 말까지 연매출 전망은 3조 3천억원에 육박할 것으로 예상돼, 역대 최대 매출 경신도 확실시된다는 기대다.

롯데에비뉴엘 잠실 및 롯데월드몰 외관. (제공=롯데백화점)

이는 ‘백화점’, ‘에비뉴엘’, ‘롯데월드몰’ 잠실점을 구성하는 각 플랫폼별 강점을 극대화하는 전략이 적중한 결과라고 롯데백화점은 분석했다.

백화점 본관은 취향형 소비, 에비뉴엘은 프리미엄 쇼핑 경험, 롯데월드몰은 트렌드에 민감한 젊은 고객에 집중하는 ‘특화 리뉴얼’을 통해 다양한 고객 수요를 사로잡았다는 것이다.

잠실점의 지난해 대비 신규 고객 수는 15% 이상 증가했고, 2030세대 고객 매출은 15% 확대됐다. 우수고객 매출 역시 25% 가량 신장했다.

외국인 매출도 크게 늘고 있다. 올해 11월까지 25% 신장하는 등 높은 신장세를 이어가고 있다.

이에 힘입어 롯데타운 잠실의 올해 방문객 수는 11월까지 5천400만명을 넘어섰다.

지난 6일에는 ‘롯데타운 명동’을 대표하는 본점도 연매출 2조원을 조기 달성했다. 각각 서울 강북 지역과 강남 지역을 대표하는 본점과 잠실점 두 점포의 합작으로 ‘2년 연속 연매출 5조원’이라는 기록을 세웠다.

2019년 이래 역대 최대 규모의 리뉴얼을 이어가고 있는 본점은 뷰티, 스포츠, 키즈, K 패션에 이르기까지 핵심 상품군을 차례로 새단장하고 있다.

정현석 롯데백화점 대표는 “계열사간의 시너지 및 지역 사회와의 협업을 기반으로 한 ‘롯데타운’은 롯데만의 차별화된 경쟁력”이라며 “앞으로도 ‘롯데타운 잠실’과 ‘롯데타운 명동’의 혁신을 통해 기대를 뛰어넘는 감동을 고객들에게 선사할 것”이라고 말했다.