"초가공식품 규제 필요"…매그넘 CEO, 美 비만 정책 지지

매그넘 아이스크림 컴퍼니 신임 최고경영자(CEO) 피터 터컬브가 로버트 F. 케네디 주니어 보건장관의 ‘건강한 미국 만들기(Make America Healthy Again)’ 운동에 동의한다고 밝히며, 미국 식품 기준을 전반적으로 강화해야 한다고 주장했다.

5일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 터컬브 CEO는 인터뷰에서 문제가 아이스크림에만 있다고 보지 않으며, 초가공식품 등 전반적인 식품 품질 개선이 필요하다고 말했다.

최근 케네디 장관은 초가공식품을 미국 비만 유행의 핵심 원인으로 지목하며, 미국에서 허용된 일부 식품 첨가물이 유럽에서는 금지된 사례를 지적한 바 있다. 외신은 고칼로리 제품을 판매하는 아이스크림 기업 CEO라는 점에서 이례적인 발언이라고 설명했다.

로버트 F. 케네디 주니어 장관이 본인이 진행하는 캠페인 모자를 쓰고 있다. (사진=장관 엑스 캡처)

외신에 따르면 매그넘 아이스크림 컴퍼니는 벤앤제리스와 브라이어스를 보유한 아이스크림 사업부를 유니레버에서 분리해 오는 월요일 증시에 상장할 예정이다. 해당 사한은 미 정부 셧다운 여파로 지연되며 일정이 늦춰진 바 있다.

터컬브 CEO는 소비 트렌드 변화에 따라 대형 카톤 제품 생산을 줄이고, 유럽에서 인기를 얻은 소형 프리미엄 간식 ‘매그넘 본본’을 미국 시장에 도입할 계획이라고 밝혔다. 그는 소비자들이 더 작고 더 고급스럽고, 더 건강한 옵션을 찾고 있다고 말했다.

위고비로 대표되는 GLP-1 계열 체중감량 약물 사용자 증가 역시 아이스크림 소비 방식에 영향을 주고 있다고 설명했다. CEO는 약물 사용자들이 간식을 완전히 끊는 게 아니라 선택에 훨씬 신중해진다며, 실제로 아이스크림의 영양 프로필은 사람들이 생각하는 것보다 나쁘지 않다고 밝혔다.

그는 매그넘이 실제 과일과 자연 색소 사용을 확대하고 있으며, 일부 제품에서는 설탕을 식이섬유로 대체했다고 설명했다. 또 수분 보충, 에너지, 단백질 등 타 식품군의 트렌드를 아이스크림 제품군에 접목할 가능성도 언급하며 아직 아무도 시도하지 않은 큰 기회라고 말했다.

매그넘 아이스크림은 혁신 제품을 보유한 스타트업이나 지역 확장에 도움이 되는 기업 인수를 검토 중이며, 향후 스낵·음료 카테고리에 강한 투자자 기반을 끌어들이는 전략도 구상하고 있다.