"오픈AI 시대 저무나"…구글 제미나이, 챗GPT 이용 증가율 제쳐

구글 제미나이가 애플리케이션 다운로드 속도 등 주요 지표에서 오픈AI 챗GPT보다 빠른 성장 흐름을 보인 것으로 나타났다.

7일 센서타워에 따르면 챗GPT는 글로벌 모바일 다운로드 점유율과 월간 활성 사용자(MAU) 비중에서 각각 50%를 차지하며 선두를 지키고 있는 것으로 집계됐다. 다만 제미나이는 다운로드 증가율과 MAU 증가율, 앱 내 사용 시간 증가율에서 모두 챗GPT를 웃도는 성장세를 기록했다.

올해 8월부터 11월까지 챗GPT의 글로벌 MAU는 약 6% 증가하는 데 그쳤지만, 같은 기간 제미나이는 30% 늘며 상승 폭에서 뚜렷한 차이를 보였다. 센서타워는 이런 흐름 배경을 챗GPT 증가율 둔화와 시장 포화 가능성에서 찾았다.

생성형 AI 애플리케이션 글로벌 다운로드 기록. (사진=센서타워)

센서타워는 이번 제미나이 성장에는 이미지 생성 모델 '나노 바나나' 출시가 직접적인 영향을 준 것으로 봤다. 제미나이 앱 일일 사용 시간은 3월 대비 120% 늘었으며, 11월에만 일일 11분을 기록했다.

생성형 AI 애플리케이션 글로벌 월간 활성 사용자(MAU) 기록. (사진=센서타워)

또 지난 7개월 동안 제미나이의 글로벌 MAU 점유율은 3%p 늘었고, 같은 기간 챗GPT 점유율은 4개월간 3%p 떨어졌다.

챗GPT 다운로드 성장률은 11월 기준 전년 대비 85%로 전체 코호트 평균인 110%에 미치지 못했다. 같은 기간 일일 사용 시간 증가율도 6%에 그쳤으며 7월 대비 11월에는 오히려 10% 줄었다.

앞서 구글이 지난달 공개한 '제미나이3'는 여러 핵심 벤치마크에서 GPT-5를 앞섰다는 평가를 받았고, 이미지 생성 기능 등을 중심으로 사용자 호응도도 높아졌다. 이에 오픈AI가 내부적으로 '코드 레드'까지 선포하며 챗GPT 개선 작업에 총력을 모으고 있는 것으로 전해지고 있다.

센서타워는 "장기적으로 제미나이가 챗GPT를 추격할 가능성을 시사한다"고 평가했다.