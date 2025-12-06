중국이 나무 심었더니…예상치 못한 결과

중국 정부가 토지 황폐화를 막고 기후 변화를 늦추기 위해 추진해 온 대규모 조림 사업이 중국 본토의 물 흐름을 예상치 못한 규모로 바꿔놓고 있다는 연구 결과가 나왔다고 과학매체 라이브사이언스가 최근 보도했다.

네덜란드 위트레흐트 대학교 아리 스탈 교수 연구팀은 2001~2020년 사이 식생 변화로 인해 중국 국토 면적의 약 74%를 차지하는 동부 계절풍 지역과 북서부 건조 지역에 인간과 생태계가 이용할 수 있는 담수량이 감소했다고 밝혔다. 반면 같은 기간 동안 나머지 지역인 티베트 고원 지역에는 담수 이용 가능량이 증가했다.

중국 정부의 대규모 조림 사업이 중국 본토의 물 흐름을 예상치 못한 규모로 바꿔놓고 있다는 연구 결과가 나왔다. (사진=픽사베이)

中, 녹색 만리장성 사업 등 대대적 조림 사업 진행

지구의 물은 육지와 대기 사이를 순환한다. 지표면과 토양에서 물이 공기 중으로 빠져나가는 증발, 식물이 흡수한 물을 배출하는 증산, 이 두 과정이 합쳐진 증발산은 식생 상태·토지 피복·수자원·태양 에너지량 등 다양한 요인의 영향을 받는다.

스틸 교수는 "초원과 숲 모두 일반적으로 증발산량을 증가시키는 경향이 있다"며, "특히 숲은 나무가 깊은 뿌리를 가지고 있어 건조한 시기에도 물을 끌어올 수 있기 때문에 이 현상이 더욱 심하다"고 설명했다.

중국의 대표적인 조림 사업은 북부 건조 지역에 진행되고 있는 '녹색 만리장성(the Great Green Wall)’ 사업이다. 1978년에 사막화 확산을 막기 위해 시작된 이 사업은 1949년 중국 전체의 약 10%에 불과했던 삼림 면적을 현재 25% 이상으로 확대하는 데 기여했다. 이는 알제리 면적과 맞먹는 규모다. 이 외에도 1999년 곡물-산림 전환(Grain fo Green) 사업과 천연림 보호 사업 등이 있다.

중국의 생태계 복원 계획은 2000~2017년까지 전 세계 산림 면적 증가의 25%를 차지할 만큼 규모가 크다.

대규모 녹화 사업이 가져온 의외의 결과

중국 정부의 나무 심기 사업으로 중국 3대 주요 지역에서 지난 20년간 토지 피복 변화가 일어났다. (출처=An et al. (2025) Earth's Future , Creative Commons CC BY-NC 4.0 )

하지만, 이런 녹화 사업은 중국의 물 순환을 크게 바꿔놓았다. 연구팀은 고해상도 증발산량·강수량·토지 이용 변화 자료와 대기 수분 추적 모델을 사용해 그 영향을 분석했다. 그 결과, 전반적으로 증발산 증가 폭이 강수량보다 더 컸다. 이는 일부 수분이 대기로 유실됐거나 다른 지역으로 이동했음을 의미한다. 바람의 영향으로 수분이 최대 7,000㎞까지 이동할 수 있어, 특정 지역의 증발산이 다른 지역의 강수에 영향을 미치는 현상도 관측됐다.

대규모 녹화 사업으로 2001~2020년 사이 증발산량(왼쪽 위), 강수량(오른쪽 위), 물 가용성(아래)이 크게 변화했다. (출처=An et al. (2025) Earth's Future , Creative Commons CC BY-NC 4.0 )

특히 동부 계절풍 지역의 산림 확장과 기타 지역의 초지 복원으로 증발산이 증가했지만, 강수 증가가 확인된 곳은 티베트 고원뿐이었고 나머지 지역은 물 부족이 심화된 것으로 나타났다. 스탈 교수는 “물 순환은 더 활발해졌지만, 지역별로 보면 이전보다 더 많은 물이 빠져나가고 있다”고 설명했다.

중국 내 수자원은 이미 불균형적으로 분포되어 있다. 연구에 따르면, 중국 북부 지역은 전체 물의 약 20%를 보유하고 있지만 인구의 46%와 경작지의 60%가 이 곳에 집중되어 있다. 연구진은 녹화 사업이 수자원 재분배에 미치는 영향을 고려하지 않으면 정부의 물 관리 대책이 효과를 거두기 어렵다고 지적했다.

관련기사

스틸 교수는 “다른 국가의 생태 복원과 조림도 그 나라의 물 순환에 큰 영향을 미칠 수 있다”며 “수자원 관점에서 어떤 토지 이용 변화가 유익한지는 사례별로 살펴봐야 한다. 대기 중으로 증발한 물이 어디에서, 어느 정도의 강수로 돌아오는지가 핵심”이라고 강조했다.

해당 논문은 국제학술지 ‘지구 미래(Earth's Future)’에 발표됐다.