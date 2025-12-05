日, 100kW 레이저 무기 해상 시험…드론·박격포 격추 능력 검증

중국과의 긴장이 고조되는 가운데, 일본이 100킬로와트(kW)급 선박용 고출력 레이저 무기 시험에 돌입했다고 과학매체 인터레스팅엔지니어링이 4일(현지시간) 보도했다.

일본 방위성 산하 획득기술물류국(ATLA) 관계자에 따르면, 해상자위대 시험함 ‘아스카(Asuka)’에 장착된 레이저는 일본 해양연합(JMU) 조선소에서 최종 해상 시험 준비를 마친 상태다.

ATLA가 개발한 이 시스템은 드론·무인 항공기·박격포탄을 요격하도록 설계됐다. 이는 일본이 10년 넘게 추진해 온 레이저 기반 방어 기술 연구의 결실이다. ATLA 관계자는 최근 기술 브리핑에서 “올해 초 실시한 지상 시험에서 공중 드론과 실탄 박격포탄을 직접 파괴했다”고 밝혔다.

아스카호에 탑재된 레이저 시스템의 모습 (사진=AGC 유튜브 캡처)

자체 개발 100kW급 레이저…“드론 대응에 최적화”

해당 시스템은 약 12m 해운 컨테이너 크기의 모듈 2개로 구성된다. 내부에는 광섬유 레이저 어레이, 빔 제어 광학 장치, 전력 관리 장비, 냉각 시스템 등이 탑재됐으며 핵심은 일본이 자체 제작한 10kW 광섬유 레이저 10기를 결합해 한 개의 강력한 고출력 빔을 만들어내는 구조다.

센서 시스템에는 열화상 카메라, 고속 조타 거울, 정밀 추적 장비가 포함되어 있으며, 선박의 움직임과 환경 조건에 관계없이 표적을 정확히 조준하도록 설계됐다.

관계자들은 이 시스템이 기존 미사일 기반 요격기와 달리 탄약이 필요 없고 전력만으로 운용 가능해 발사 비용이 크게 낮다고 강조했다. 때문에 대량의 저가 드론을 상대하는 데 적합하다고 설명했다.

다가올 해상 시험에서는 움직이는 선박에서 해당 레이저 시스템이 고속으로 움직이는 공중 표적을 탐지·추적·교전하는 능력을 평가할 예정이다.

내년 실탄 요격 시험…장기적으로는 미사일 방어까지

ATLA 측은 초기 탐지·추적 시험을 거친 뒤 내년에는 해상 실탄 요격 시험을 실시할 계획이라고 밝혔다. 현재 드론과 박격포 등 간접적인 화력 위협 대응에 주력하고 있으나, 장가적으로는 미사일 방어에 사용하는 것을 목표로 하고 있다.

사진은 미국 록히드마틴의 고출력 레이저 무기 시스템 ‘헬리오스(HELIOS) 시스템 렌더링 (출처=록히드 마틴)

일본의 해상 레이저 무기 기술은 최근 세계 각국 군대가 드론 공격 확산에 대응하기 위해 레이저와 같은 지향성 에너지 무기 투자를 확대하는 가운데 주목받고 있다. 레이저 시스템은 기존 방공 시스템에 비해 운영 비용이 낮고, 교전 속도가 빠르며, 탄약이 사실상 무제한이라는 장점이 있다.

일본 방위성은 군 현대화 전략의 일환으로 레이저, 레일건 및 기타 첨단 무기에 대한 연구를 꾸준히 확대해 왔다. 아스카에서의 이번 시험이 성공하면 일본은 군함과 주요 해상 인프라를 보호하기 위한 함선 기반 레이저 방어 체계의 실전 배치에 한 걸음 더 가까워질 것으로 전망된다.