英, 레이저로 시속 650㎞ 드론 격추…정확도 놀랍네

영국 국방부가 대형 레이저 무기로 시속 650km로 날아가는 드론을 명중시키는 데 성공했다고 퓨처리즘 등 외신들이 23일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 영국 국방부는 최근 스코틀랜드 헤브리디스 사격장에서 ‘드래곤파이어(DragonFire)’라는 고출력 레이저를 시험했다. 이 실험에서 “포뮬러1 자동차 최고 속도의 2배에 달하는 시속 650㎞로 날아가는 고속 드론을 성공적으로 격추했다”고 영국 국방부가 밝혔다.

영국 드래곤파이어 레이저가 고속 드론을 격추시키며 정밀한 명중 능력을 보여줬다. (영상=영국 디펜스저널 엑스 @UKDefJournal)

영국 국방저널 엑스에 게시된 영상에는 유럽 방산업체 MDBA가 개발한 레이저 기술이 영국 해군 함정에 배치돼 적 드론을 탐지하고 추적해 파괴하는 모습이 담겨 있다. 영상에서 영국 국방부는 "정확도가 매우 뛰어나 1㎞ 떨어진 거리에서도 1파운드 동전을 맞힐 수 있다"고 설명했다.

이 고출력 레이저 시스템이 더 주목 받는 이유는 압도적으로 낮은 운영 비용 때문이다. 관계자들에 따르면, 드래곤파이어 레이저의 1회 발사 비용은 10파운드(약 2만원)에 불과하다. 반면 미국은 저가 드론을 요격시키기 위해 미사일 구매에 약 10억 달러(약 1조원), 발사 건당 최대 210만 달러(31억원)를 사용해왔다고 퓨처리즘은 전했다.

영상=영국 디펜스저널 엑스 @UKDefJournal

이런 효율성을 바탕으로 영국 국방부는 MDBA와 약 4억 1천370만 달러(약 6천100억원) 규모 계약을 체결했다. 이 계약으로 영국 해군은 함정에 탑재할 드래곤파이어 레이저를 생산•납품받을 수 있게 됐다.

과거에도 드론 같은 비행 물체를 격추하기 위한 전투용 레이저 연구가 진행됐지만, 신뢰성이 떨어지고 사용이 복잡하다는 문제점이 있었다. 하지만, 최근 공학 기술이 비약적으로 발전하면서 방위용 레이저가 훨씬 더 견고하고 강력해지면서 실제 전장에 투입될 준비를 마친 상태다.

특히 러시아-우크라이나 전쟁은 드론의 군사적 활용도를 극적으로 끌어올렸다. 드론은 저렴하고 구하기 쉬울 뿐 아니라, 폭탄 투하부터 암살까지 다양한 전투 작전에 맞게 설계할 수 있기 때문에 각국의 방어 전략을 한층 복잡하게 만들고 있다.

그 동안 군인들은 드론을 무력화하기 위해 그물총 등 비교적 단순한 도구를 사용해 왔으나 강력한 레이저 빔은 전쟁터의 모습을 근본적으로 바꿀 수 있는 ‘게임 체인저’가 될 것이라고 외신들은 전망했다.