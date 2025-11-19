'드론 발사'하는 휴머노이드 로봇 나왔다

등에 변신 드론을 장착한 휴머노이드 로봇이 개발됐다.

과학전문매체 라이브사이언스는 18일(현지시간) 미 캘리포니아 공과대학(칼텍) 자율시스템·기술센터(CAST)와 아랍에미리트 아부다비 기술혁신연구소(TII)가 3년간 협력해 개발한 다중 모드 로봇 시스템을 보도했다.

등 뒤에서 드론을 발사하는 휴머노이드 로봇이 개발됐다. (사진=칼텍 유튜브 캡쳐)

이 로봇은 중국 유니트리의 G1 로봇에 주행모드와 비행모드를 자유롭게 전환할 수 있는 ‘M4’라는 드론을 등에 장착한 형태다.

휴머노이드 로봇은 걸을 수 있고 계단을 오르내리고 이동할 수 있지만 이동 속도는 드론보다는 훨씬 느리기 때문에 이 둘의 장점을 모두 채택할 수 있는 다중 모드 로봇을 개발하게 됐다고 연구진은 설명했다.

에런 에임스 칼텍 항공우주공학과 교수이자 CAST 소장은 "현재 로봇은 날 수도 있고, 운전할 수도 있고, 걸을 수도 있다. 이 모든 것이 특정 상황에서는 훌륭하다"며, "하지만 어떻게 하면 이러한 다양한 이동 방식을 하나의 패키지로 통합하여 각 기술의 장점을 극대화하면서 각각의 단점을 완화할 수 있을까를 고민했다"고 밝혔다.

사진=칼텍 유튜브 캡쳐

연구진의 과제는 서로 다른 특성을 지닌 로봇들을 어떻게 하나의 시스템으로 통합해 다양한 기능을 제공하느냐였다. 이를 위해 한 팀은 휴머노이드 로봇을 개발하고 한 팀은 드론 개발을 맡았다.

M4 드론은 다양한 형태로 변신하며 이동 방식도 자유롭게 바꿀 수 있는 것이 특징이다. 네 바퀴로 굴러 달릴 수 있으며, 바퀴를 로터로 전환해 하늘을 날 수도 있다. 두 바퀴로 미어캣처럼 서 있을 수도 있고 바퀴를 발처럼 사용해 걸을 수도 있다. 비행해야 할 때는 네 바퀴가 모두 접히고 프로펠러가 로봇을 지면에서 들어 올리고, 지면을 이동할 때는 휴머노이드의 등에서 로봇을 들어올리기도 한다.

에임스 소장은 "우리는 안전에 최우선인 제어 시스템에 대해 고민하고 있으며, 시스템에 대한 신뢰성과보안을 확보하는 데 노력하고 있다"며, "이 프로젝트 외에도 자율주행의 다양한 측면을 연구하는 여러 프로젝트가 진행 중이다. 이런 다양한 프로젝트와 협력을 통해 훨씬 더 큰 문제들을 해결하고 자율성을 실질적이고 체계적으로 발전시킬 수 있다"고 밝혔다.