[영상] "진짜 여자 아냐?"…샤오펑 2세대 휴머노이드 로봇 화제

중국 기업 샤오펑이 선보인 2세대 아이언 휴머노이드 로봇이 사람과 똑같은 외형과 움직임을 선보여 화제가 되고 있다고 디지털트렌드 등 외신들이 최근 보도했다.

이번 주 샤오펑은 중국 광저우에서 특별 행사를 열고 휴머노이드 로봇, 로보택시, 플라잉카 등 다양한 차세대 제품을 선보였다. 이중 눈길을 끈 것은 우아한 사람의 걸음걸이를 재현한 아이언 로봇이었다.

2세대 아이언 로봇을 소개하는 허샤오펑 샤오펑 회장 (출처=샤오펑)

사람이 보디수트 입은 듯한 로봇

아이언 로봇이 무대를 걷는 모습 (영상=엑스@TheHumanoidHub)

공개된 영상에서 2세대 아이언 로봇은 마치 여성이 몸에 꽉 끼는 보디수트를 입은 것 같은 외형을 하고 우아하게 걷는 모습을 확인할 수 있다.

이에 2021년 테슬라가 옵티머스 로봇을 처음 공개한 것처럼 사람이 아니냐는 의구심이 제기됐다. 그러자 허샤오펑 샤오펑 창업자는 로봇을 다시 무대로 가져와 로봇을 감싼 원단을 잘라내 실제 로봇임을 확인시켜줬다.

영상=엑스@TheHumanoidHub

금속 내부 구조가 드러낸 상태에서도 로봇은 마치 사람처럼 자연스럽게 무대를 가로질렀고, 관중들은 탄성을 감추지 못했다.

82개 관절과 인공 근육…인간 같은 움직인 구현

2세대 아이언 로봇은 사람과 비슷한 인공 근육과 피부, 82개의 관절 등을 갖춰 움직임이 한층 더 자연스러워졌다고 금속 소재로 표면을 덮은 기존 휴머노이드 로봇들과 달리 섬유 소재를 사용해 인간의 피부처럼 부드럽고 탄성을 지녔다.

샤오펑은 아이언 로봇이 향후 박물관, 자동차 전시장, 쇼핑센터, 샤오펑 자체 매장에서 방문객들을 도울 예정이며 공장에도 배치될 계획이라고 밝혔다. 허샤오펑 회장은 "향후 10년간 로봇 판매량은 아마 자동차 판매량보다는 많을 것"이라고 전망했다.