머스크 "범죄자 감시 로봇 어때?…감옥 필요 없잖아"

역대급 보상안을 승인 받으며 돈방석에 오른 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 주주총회 현장에서 범죄자를 감시하는 로봇 제도를 제안해 화제를 모았다고 자동차 매체 일렉트렉이 6일(현지시간) 보도했다.

이날 머스크는 테슬라의 미래 핵심 사업으로 ▲로봇 군단 ▲완전 자율주행(FSD) ▲휴머노이드 로봇 옵티머스 등을 언급하며 중점적으로 추진해 나가겠다는 점을 강조했다.

일론 머스크 테슬라 CEO (사진=씨넷)

그는 로봇이 미래에 범죄를 저지른 사람을 더 인도적으로 억제하는 방법을 제공할 수 있을 것이라고 설명했다.

머스크는 “예를 들면 옵티머스를 무료로 제공해 범죄자들을 따라다니면서 범죄를 저지르지 못하게 막는 방식”이라며 “그 외에는 뭐든 할 수 있다. 로봇은 단지 그냥 범죄를 막는 역할을 하면 된다. 사람들을 감옥에 가둘 필요는 없다고 생각한다”고 설명했다.

테슬라 휴머노이드 로봇 '옵티머스'(사진=테슬라)

이럴 제안이 실현되기 위해서는 로봇이 ▲인간의 행동을 예측하고 ▲범죄자를 제압할 수 있는 전투 수준의 능력 ▲어디든 따라갈 수 있는 기동성 ▲감시를 위한 자율 충전 기능 ▲고도화된 감시 시스템 등을 갖춰야 한다고 해당 매체는 지적했다.

다만, 이번 발언은 머스크가 평소 주장해 온 개인에 대한 국가 통제 축소라는 정치적 입장과는 상반된다는 지적도 나왔다. 또, 범죄자에게 로봇을 무상으로 제공하려면 막대한 비용이 들 것이라는 우려도 제기된다.

한편, 이날 테슬라 이사회는 1조 달러 규모 머스크 보상 안을 압도적인 찬성으로 승인했다. 해당 안건은 머스크가 테슬라의 시가총액을 일정 수준 이상으로 끌어올리고 각종 혁신 목표를 달성할 경우 역사상 최대 규모의 주식 보상을 받게 되는 내용이다.

머스크가 주총 현장 무대에 오르자 주주들은 머스크의 이름을 호명하는 등 함성과 축하를 보냈다. 머스크는 무대 위에서 잠시 춤을 추는 등 주주들의 환호에 화답했다.