"가격 2천800만원"…집안일 돕는 인간형 로봇, 곧 나온다

미국 캘리포니아에 본사를 둔 로봇 기업 1X가 청소•빨래 등 집안일을 도와주는 가정용 휴머노이드 로봇 ‘네오(Neo)’의 사전 주문을 시작했다고 엔가젯 등 외신들이 28일(현지시간) 보도했다.

네오는 버튼 클릭이나 음성 명령만으로 각종 집안 일을 수행할 수 있는 휴머노이드 로봇이다. ▲문 열기 ▲물건 가져오기 ▲조명 켜고 끄기 ▲방 정리 ▲세탁물 개기 등 기본적인 가사 업무를 수행한다.

미국 로봇기업 1X가 개발한 가정용 휴머노이드 로봇 '네오'가 최근 사전 예약을 시작했다. (사진=IX)

더 복잡한 작업을 원할 경우, 1X 전문가가 원격으로 로봇을 학습시켜 새 업무를 가르칠 수 있도록 지원할 예정이다.

네오의 무게는 29.9kg으로, 최대 69.8kg를 들어 올릴 수 있다. 소음도 22dB 수준으로 최신 냉장고보다 조용하다. 와이파이•블루투스•5G 연결 기능이 탑재됐고 내장 스피커 시스템도 지원한다.

사진=1X

내년에 ▲탄(tan) ▲그레이 ▲다크 브라운 색상으로 미국에서 먼저 출시되며, 현재 회사 웹사이트에서 200달러의 예약금으로 사전 주문할 수 있다. 가격은 2만 달러(약 2천800만원)이며 월 499달러(약 71만원) 구독 서비스로도 이용할 수 있다.

베른트 뵈르니히 1X 최고경영자(CEO)는 “네오를 구동하는 AI 신경망은 아직 더 많은 실제 환경 경험을 통해 학습해야 한다”며, “내년에 NEO를 배송받는 모든 구매자는 로봇 카메라를 통해 인간 운영자가 집 안을 볼 수 있다는 점에 동의해야 한다”고 밝혔다.

이는 로봇의 학습과 훈련 데이터를 수집해 장기적으로는 작업을 자율적으로 작업 수행 능력을 갖추게 하는 필수 과정이라는 설명이다. 그는 “사용자의 데이터 없이는 제품을 더 나아지게 만들 수 없다”고 덧붙였다.

뵈르니히는 초기에는 대부분의 작업이 원격 운영자에 의해 수행될 것이라고 인정했다. 로봇 소유주는 전용 앱을 통해 원격 운영자가 네오를 제어할 시간과 수행할 작업을 직접 지정할 수 있다.

또, 사용자의 개인정보 보호를 위해 로봇의 제어 권한을 사용자에게 부여했고, 원격 운영자가 집안의 사람들을 직접 볼 수 없도록 영상 속 인물을 흐리게 처리할 수 있다. 사용자는 집 안의 출입 금지 구역을 지정해 원격 운영자가 이 구역에는 들어갈 수 없도록 할 수도 있다. 또, 소유자의 승인 없이 원격조종자가 로봇을 제어하는 것은 불가능하다.

보안 침해 가능성은 존재하지만, 뵈르니히는 “네오가 사람들에게 해를 입히지 않도록 여러 단계의 보안을 갖추고 있다”고 강조했다.