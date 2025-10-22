[영상] 中 휴머노이드 로봇, 발레·킥복싱까지 섭렵

중국 로봇 개발사 유니트리가 발레 동작과 킥복싱, 패션쇼 런웨이를 걷는 모습을 선보이는 휴머노이드 로봇 영상을 공개했다고 인터레스팅엔지니어링 등 외신들이 최근 보도했다.

이번에 공개된 로봇은 유니트리의 최신 휴머노이드 로봇 ‘유니트리 H2’다. 키 약 180㎝, 무게 70㎏인 H2는 지금까지 유니트리가 개발한 로봇 중 가장 키가 크고 진보된 모델로 H1, G1, R1에 이은 유니트리 로보틱스의 네 번째 휴머노이드 로봇이다. 은색으로 디자인된 얼굴에는 눈, 코, 입이 모두 있어 인간의 표정을 사실적으로 표현할 수 있다.

중국 유니트리의 H2 로봇이 발레 동작을 하는 모습

공개된 영상에서 H2 로봇은 발레리나처럼 우아한 스핀 동작을 선보이고 정확한 킥복싱 펀치를 날리며, 패션 모델처럼 걷는 모습을 선보였다.

회사 측은 "키 180cm, 몸무게 70kg의 H2 바이오닉 휴머노이드는 모든 사람을 안전하고 친절하게 섬기기 위해 태어났다”고 밝혔다.

(영상=유니트리 유튜브)

H2 로봇은 작년 중국 춘절 만찬에서 놀라운 속도로 질주해 화제를 모았던 이전 모델 H1의 성공을 기반으로 개발됐다. H1은 최대 초속 3.3m의 속도로 걸을 수 있으며 이론상 최고 속도는 초속 5m를 넘는다.

영상=유니트리 유튜브

개선된 H2는 31자유도를 갖추고 있으며, 유연성, 관절 제어력, 그리고 기계적 균형성이 대폭 향상돼 이전보다 훨씬 더 정밀하게 인간의 움직임을 재현할 수 있다.

현재 유니트리는 500억 위안(약 9조 9천억원)의 기업 가치를 목표로 중국에서 기업공개(IPO)를 준비 중이다.