[기자수첩] 로봇이 끓인 라면은 맛있을까?

라면 한 그릇을 끓이는 일은 그리 간단치 않다. 물을 끓이고, 면과 스프를 뜯어 넣고, 타이밍을 맞춰 불을 줄여야 한다. 인간에게는 익숙한 동작이지만 로봇에게는 인식·조작·판단의 전 영역을 요구하는 일이다.

최근 여러 로봇 기업들이 조리 자동화를 시도하고 있지만, 요리는 여전히 '인간의 감각'을 필요로 한다. 여러 상황에서도 복합적인 작업을 자율적으로 수행할 수 있어야 하며, 계란이나 떡을 제대로 투입하고 섞어내는 일도 고민해야 한다.

조리로봇은 기술적으로 점점 정교해지고 있지만 완전 자동화는 쉽지 않은 문제다. 로봇이 모든 조리 과정을 자율적으로 수행하기 위해서는 고가의 센서, 비전 시스템, 정밀 제어 장치가 필요하다.

리얼월드 로보틱스 파운데이션 모델 리얼덱스(RLDX) 시연 (사진=리얼월드)

게다가 현실 주방 환경은 조리로봇에게 녹록치 않다. 냄비의 재질, 면의 브랜드, 물 온도, 스프 포장 등 변수가 너무 많다. 결국 이 모든 경우의 수를 커버하려면 비용은 폭발적으로 증가하고, 생산성은 인간보다 느려진다.

이 때문에 푸드테크 업계에서는 "조리 완전 자동화는 F1 머신 같다"는 말이 나온다. 일상적 이동수단이 아니라, 기술이 도달할 수 있는 극한의 성능을 보여주는 쇼케이스에 가깝다는 의미다.

최근 피지컬 AI 기업들이 보여주는 시도들은 조리 자율화의 현실적 가능성을 보여준다. 예컨대 국내 스타트업 리얼월드는 최근 자율적으로 우유를 따르는 로봇을 공개했다.

우유 따르는 일도 겉보기엔 단순한 동작이지만, 사실상 로봇에게는 상당히 어려운 과제다. 병을 잡는 힘 조절, 컵의 위치 인식, 액체의 흐름을 감지하며 멈추는 타이밍 등은 모두 물리적 인지와 제어의 정교한 결합이 필요하기 때문이다.

이처럼 로봇이 실제 세계에서 섬세한 피지컬 태스크를 수행할 수 있다면, 라면을 끓이거나 국물을 붓는 일도 기술적으로 멀지 않아 보인다.

그럼에도 이 기술의 상용화는 요원하다. 단기적으로는 사람과 로봇이 협업하는 형태가 먼저 자리 잡을 것이다. 사람이 재료를 준비하고, 로봇이 끓이는 과정을 맡는 편이 효율적이다.

언젠가 로봇이 혼자 라면을 끓이는 날이 오겠지만, 그보다 먼저 도착할 것은 인간과 로봇이 함께 끓이는 주방의 풍경일 것이다. '라면'은 로봇이 인간의 일상과 어떻게 공존할 수 있는가를 보여주는 한 그릇의 실험이다.