[영상] 사람처럼 걷고 손 흔드는 中 휴머노이드 로봇

중국 로봇 스타트업 PND로보틱스가 휴머노이드 로봇 ‘아담(Adam)’의 새로운 영상을 공개했다고 과학전문매체 인터레스팅엔지니어링이 최근 보도했다.

영상 속 아담 로봇은 사람처럼 자연스럽게 걷는 모습을 보였다. 회사 측은 이를 위해 강화학습을 통해 인간의 보행과 움직임을 훈련시켜왔다고 설명했다. 또, 아담이 지시를 따르며 다른 로봇들이 다른 작업을 수행하고 있는 방에 들어가는 장면도 담겼다.

PND 로보틱스가 다양한 유형의 작업을 수행하는 휴머노이드 로봇의 모습을 공개했다. (사진=유튜브 @PNDbotics)

아담이 방에 들어서자 고정형 로봇 ‘아담-U’가 주위를 살피다 손을 흔들며 아담을 환영해 주는 모습도 확인됐다. 아담-U는 노이톰(Noitom) 로보틱스, 인스파이어 로보틱스와 협력해 함께 개발된 고정형 플랫폼 기반 로봇이다.

‘아담’ 휴머노이드 로봇이 자연스러운 걸음으로 걷다가 친구를 만나 인사하는 모습 (영상= 유튜브 @PNDbotics)

해당 공간에는 두 대의 아담 로봇이 가벼운 댄스 동작에 맞춰 몸을 흔드는 장면과 또 다른 로봇은 나무 판자 위에서 오르락내리락하며 훈련하는 모습도 공개됐다.

아담과 아담-U는 지난 7월 말 중국 상하이에서 개최된 2025 세계인공지능대회(WAIC 2025)에서 처음 공개됐으며, 이달 5~7일 중국 저장성에서 개최된 제15회 스마트 시티 및 지능형 경제 박람회에서도 모습을 드러냈다.

영상= 유튜브 @PNDbotics

PND로보틱스는 생체모방 설계와 고급 강화학습을 결합해 저렴한 모듈식 휴머노이드 로봇을 개발

중이다. 현재 아담 로봇은 보다 인간에 가까운 움직임과 스마트한 동작을 학습 중이다.

아담 로봇은 미국 오리건 주립대학교의 ‘캐시(Cassie)’ 로봇과 애질리티 로보틱스의 ‘디짓(Digit)’ 등과 비교되기도 한다. 이와 비교해 아담은 가격이 더 저렴하고 재교육이 용이하며, 인간의 행동을 직접 모방해 학습한다는 점에서 차별점을 보인다. 아담이 다재다능한 기능을 갖춘 반면, 다른 로봇들은 속도, 협업, 고강도 작업 등 특정 성능에 강점을 보인다고 해당 매체는 전했다.

인터레스팅엔지니어링은 “강화 학습은 로봇이 인간의 이동 방식을 모방하는 측면에서 인상적인 발전을 가져왔다”며, “로봇이 인간과 같은 속도와 완벽함으로 작업을 수행하는 것은 시간문제일 뿐”이라고 평했다.