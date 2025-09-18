[영상] "드롭킥도 문제없어"…무술 실력 키운 中 휴머노이드 로봇

인간과의 킥복싱 경기에서 날아오는 드롭킥을 받아내는 휴머노이드 로봇의 모습이 공개돼 화제가 되고 있다고 과학전문매체 퓨처리즘이 최근 보도했다.

이 영상은 중국 선전의 남부과학기술대학교(SUSTech) 액티브 인텔리전트 시스템 연구실 연구진들이 중국 로봇 제조사 유니트리의 G1 로봇을 활용해 진행한 테스트 장면이다.

유니트리의 G1 로봇이 이번에는 킥 복싱 기술을 익혔다. (사진= SUSTech 액티브 인텔리전트 시스템 연구실)

영상 속에서 인간은 로봇의 등을 겨냥해 드롭킥 기술을 연속적으로 시도했지만, G1 로봇은 쓰러지지 않고 균형을 유지하는 모습을 보였다. 한 차례 넘어지기도 했는데 이는 인간의 공격 때문이 아니라 바닥 타일에 미끄러진 탓이었다. 하지만, 1초도 채 걸리지 않아 곧바로 일어서며 킥 복싱 경기에서 놀라운 회복력을 과시했다.

인간과의 킥복싱 경기에서 날아오는 드롭킥에도 자세를 유지하는 G1 로봇 (영상=로보허브 엑스(@XRoboHub))

G1 로봇은 그 동안 복싱 경기 외에도 몸을 측면으로 뒤집는 ‘사이드 플립’, 쿵푸 동작 등을 선보인 바 있다.

중국 유니트리의 휴머노이드 로봇이 백플립보다 더 어려운 사이드 플립 동작을 수행하는 모습 (출처=유니트리 유튜브)

이 로봇의 놀라운 민첩성이 불과 몇 년 만에 로봇 기술이 얼마나 빠르게 발전했는지를 잘 보여준다고 퓨쳐리즘은 전했다.

특히 유니트리의 G1 로봇은 강화 학습 기법을 시험하는 대표적인 플랫폼으로 빠르게 자리매김하며, 신기술을 매우 빠른 속도로 습득할 수 있는 능력을 입증하고 있다.