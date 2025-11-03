[영상] 휴머노이드 로봇에 요리시켰더니…"난장판 됐네"

휴머노이드 로봇에 요리를 맡겼다가 집이 엉망이 된 영상이 소셜미디어에서 180만 건의 조회수를 기록하며 화제를 모으고 있다고 과학매체 퓨쳐리즘이 2일(현지시간) 보도했다.

영상에는 한 남성이 후라이팬에 음식을 볶다가 이를 휴머노이드 로봇에 건네주는 모습이 등장한다. 그는 “네가 요리를 해 준다면, 나는 여기에서 포트나이트를 할게. 알았지?”하며 방을 나가며 로봇에게 요리를 맡긴다.

휴머노이드 로봇이 요리를 하다 집을 엉망으로 만드는 영상이 SNS 상에서 화제가 되고 있다. (영상=엑스 @bishara)

앞치마를 두른 로봇은 팬을 들어 올리지만 곧 손에서 놓치고 음식을 주방 바닥에 떨어뜨리고, 이를 주으려다 음식물로 미끄러워 넘어지기 시작한다. 이어진 영상에서는 로봇이 유리문을 부수고 가구를 넘어뜨리며 집안을 난장판으로 만드는 장면까지 담겨 있다.

유니트리 휴머노이드 G1 (사진=유니트리)

해당 로봇은 중국 유니트리가 개발한 G1 모델로, 가격은 1만6천 달러(약 2천285만원) 수준이다. 그러나 미국에서 주문할 경우 배송비와 추가 기능에 따라 최대 8만 달러(약 1억 1천만원)까지 비용이 든다고 해당 매체는 전했다.

이 영상은 유튜브 ’휘슬린디젤(WhistlinDiesel)’에서 올라온 유튜브 영상의 편집본(▶자세히 보기)이다. ‘로봇을 학대하면 어떻게 되나'는 제목의 이 영상에는 로봇을 때리는 장면도 포함돼 있으며, 로봇이 칼과 총을 휘두르는 장면도 보인다.

해당 영상이 화제를 모으자 소셜미디어에서는 “로봇의 권리 문제를 논의할 때가 왔다”, “로봇기술 수준을 보여주는 실험일 뿐”, “가정용 로봇의 안전성이 우려된다”는 등의 반응이 나오고 있다.