지상 목표물 직접 타격하는 전투드론 나온다

미국 무인기 개발사 ‘제너럴 아토믹스’가 무인협동 전투기(CCA) 갬빗(Gambit) 최신 버전을 출시했다고 과학전문매체 뉴아틀라스가 6일(현지시간) 보도했다.

최신 모델 ‘갬빗 6’은 기존 핵심 기능은 그대로 유지하면서 지상의 목표물을 직접 타격하는 ‘공대지’ 작전 기능을 추가했다.

제너럴 아토믹스 갬빗 6 (출처=제너럴 아토믹스)

제너럴 아토믹스의 갬빗 시리즈는 2022년 장시간 체공이 가능한 정보•감시•정찰(ISR) 플랫폼 ‘갬빗 1’로 시작됐다. 이후 공대공 무기를 탑재한 ‘갬빗 2’와 고급 전투 훈련용 ‘갬빗 3’이 출시됐고, 이후 꼬리날개가 없는 무미익, 날개가 뒤로 비스듬히 젖혀진 후퇴익 설계를 적용한 정찰형 ‘갬빗 4’와 항공모함 기반 임무용 ‘갬빗 5’가 출시됐다.

관련기사

갬빗 6는 성능을 한층 끌어올려 공대지 작전 수행 능력을 추가했다. 따라서 ▲지상군 지원 ▲적 방공망무력화 ▲전자전 임무 수행이 가능하며, F-35 라이트닝II이나 차세대 공중 우세 (NGAD) 시스템과 같은 5~6세대 전투기와 함께 작전을 수행할 수 있다.

또 다른 갬빗과 마찬가지로 모듈형 구조와 내부 무장 격납고를 사용해 기체의 스텔스 성능을 강화시켰으며 첨단 자율 시스템과 센서를 통합할 수 있다.