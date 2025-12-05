美 타겟, 익일 배송 빨라진다…매장 물류 방식 전면 손질

미국 대형 유통업체 타겟이 수년째 이어진 매출 부진을 극복하기 위해 온라인 주문의 익일 배송을 위한 새로운 모델을 테스트하고 있다.

4일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 타겟은 최근 시카고 지역의 주요 매장 18곳의 익일 배송 주문 처리를 중단하고 해당 물량을 인근의 덜 바쁜 매장으로 이관했다.

회사는 이 조치로 해당 지역의 평균 배송 시간이 약 하루 단축됐고, 평균 배송비가 전국 시장 중 가장 낮은 수준으로 떨어졌다고 밝혔다. 시카고 매장에서는 매장 청결도·직원 가용성 개선, 품절률 감소 등 고객 경험도 향상된 것으로 나타났다.

(사진=타겟 홈페이지)

클리블랜드에서는 익일 배송 전용 신규 분류센터를 열었다. 분류센터는 타겟이 인수한 배송 플랫폼 ‘쉽트(Shipt)’ 드라이버 전용으로 운영되며, 최종 배송을 위한 패키지 분류 부담을 덜어주는 역할을 한다.

분류센터가 없는 샌디에이고 등 일부 지역에서는 매장 후방에서 브라운 박스(일반 배송 박스) 주문을 직접 분류하고, 쉽트 드라이버나 초단기 근로자(gig worker)가 지역 배송을 맡는 방식도 도입하고 있다.

그레첸 맥카시 타겟 공급망·물류 총괄은 “고객이 상황에 맞춰 픽업·당일 배송·익일 배송 등 다양한 방식을 선택할 수 있도록 옵션을 넓히는 것이 목표”라며 “지역별로 가장 효율적인 주문 처리 모델을 구축하고 있다”고 말했다.

타겟의 물류 재편은 온라인 주문 증가 추세와 맞물린다. 타겟은 매장 관리 부실과 상품 매력도 하락 등으로 12분기 연속 매출 부진에 시달렸다. 최근 3개월(11월 1일 종료) 동안 기존점 매출은 2.7% 감소했다. 다만 온라인 부문 기존 매출은 2.4% 증가했다. 전체 매출에서 온라인 비중도 2019년 7.5%에서 최근 분기 19%까지 뛰었다.

비벡 아스트반시 맥길대 교수는 “고객은 이제 ‘내일 받을 수 있어야 한다’고 기대하거나 요구한다”며 “내일 받지 못하면 그 사이트에서 구매하지 않는다”고 말했다.

아마존과 월마트 역시 빠른 배송 경쟁을 주도하고 있다. 아마존은 재고를 고객 인근에 배치하기 위해 물류망을 재편했고, 월마트는 전국 매장과 수천 명의 프리랜서 드라이버를 활용해 당일 배송 커버리지를 미국의 95%까지 확대한 상태다.