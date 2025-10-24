타겟, 10년 만에 구조조정 단행…본사 인력 1천800명 감축

미국 유통 대기업 타겟이 10년 만에 첫 대규모 감원에 나선다. 매출 부진 해소와 조직 효율성 강화를 위해 본사 인력 1천800명을 줄이기로 했다.

23일(현지시간) CNBC에 따르면 마이클 피델케 타겟 최고경영자(CEO) 내정자는 본사 직원들에게 보낸 내부 메모를 통해 이같이 밝혔다. 이번 감원 규모는 전체 직원의 약 8%에 해당한다.

감원 대상에는 1천명의 직원 해고와 800개 공석의 신규 채용 중단이 포함된다. 대상자는 오는 28일 개별 통보를 받을 예정이다.

타겟은 감원 대상 직원에게 내년 1월 3일까지 급여와 복리후생을 보장하고, 별도 퇴직금도 지급할 계획이다. 다만 매장과 물류 부문 인력은 감원 대상에서 제외된다.

피델케는 메모에서 “중복된 업무와 과도한 계층 구조가 의사결정을 늦추고 혁신을 가로막고 있다며 “이번 감원은 어려운 결정이지만, 타겟의 미래를 구축하고 성장의 기반을 다지기 위한 필수적인 단계”라고 강조했다.

이번 구조조정은 경영진 교체를 앞둔 시점에서 단행됐다. 타겟은 지난 8월 마이클 피델케 최고운영책임자(COO)를 브라이언 코넬 CEO 후임으로 내정했다. 피델케는 내년 2월 1일 취임 예정이다.

타겟은 최근 매장 방문객 감소, 재고 문제, 고객 반발 등으로 매출 부진을 겪고 있다. 회사는 올해 연간 매출이 감소할 것으로 전망했으며 주가는 2021년 말 고점 대비 약 65% 하락했다.

CNBC는 타겟의 부진 원인으로 제품 구성 차이를 꼽았다. 경쟁사 대비 식료품·생필품 비중이 낮은 구조로 경기 변동에 더 취약하다는 분석이다.

글로벌데이터리테일에 따르면 타겟 매출의 약 절반이 비필수 소비재에서 발생한다. 이는 월마트(40%)보다 높은 수준이다.