네슬레, 1만6천명 감원…비용 절감 본격화

세계 최대 식품기업 네슬레가 대규모 구조조정에 나선다. 이를 통해 비용 절감과 핵심 사업에 집중하겠다는 의도다.
16일(현지시간) 파이낸셜타임스에 따르면 네슬레의 필리프 나브라틸 신임 최고경영자(CEO)는 향후 2년간 1만6천명을 감원하겠다고 발표했다. 이는 네슬레 전체 인력의 약 6%에 해당하며 사무직 1만2천명, 제조·공급망 부문 4천명이 대상이다.
나브라틸은 “세상이 변하고 있고, 네슬레도 더 빠르게 변화해야 한다”며 “앞으로 2년간 인력 감축이라는 어렵지만 불가피한 결정을 내릴 것”이라고 말했다.
나브라틸은 오는 2027년까지 30억 스위스프랑(5조3천731억원)을 감축하겠다는 목표를 제시했다. 이는 로랑 프레이크 전 CEO가 세운 목표치인 25억 스위스프랑(4조4천776억원)보다 상향된 규모다. 확보된 재원은 성장성이 높은 사업에 재투자할 방침이다.
네슬레는 최근 2년간 잇단 가격 인상으로 소비자 이탈이 늘며 성장세가 둔화됐다. 올해 1~9월 네슬레의 매출은 659억 스위스프랑(118조295억원)으로 3.3% 증가했지만, 환율 변동 영향이라는 해석이다. 순매출은 전년 대비 1.9% 감소했다.
다만 네슬레가 판매량 변화를 측정하기 위해 사용하는 ‘실질 내부 성장(Real Internal Growth)’은 0.6% 증가로 나타나 소비자 회복 조짐을 보였다는 분석이다. 이날 네슬레 주가는 장 초반 7.8% 급등했다.
본토벨의 장필리프 베르치 애널리스트는 “아직 불안정하지만 네슬레가 올바른 방향으로 가고 있다”며 “이번 실적이 투자자 신뢰 회복에 기여할 것”이라고 평가했다.
시장에서는 나브라틸과 신임 회장 파블로 이슬라가 사업 포트폴리오를 재검토하고 부채 감축을 위해 일부 사업 매각을 검토할 것으로 기대하고 있다. 네슬레의 부채는 2020년 이후 약 두 배 증가했다.
매각 후보로는 제과 사업부, 냉동식품 브랜드, 프랑스 화장품 기업 로레알에 대한 지분 등이 거론된다.