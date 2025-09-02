네슬레, 1년만에 프레익스 CEO 해임…부하직원과 ‘연애’ 물의

스위스 식품 대기업 네슬레가 사내 연애를 이유로 로랑 프레익스 최고경영자(CEO)를 즉각 해임하고 후임으로 네스프레소 대표 필리프 나브라틸을 임명했다.

1일(현지시간) 파이낸셜타임스 등 외신에 따르면 네슬레는 지난 8월 CEO로 승진하기 전까지 약 40년간 회사에 몸담아 온 프레익스 전 CEO가 직속 부하 직원과 관계로 ‘윤리 강령’을 위반했다는 조사 결과에 따라 물러났다고 밝혔다.

폴 불케 네슬레 이사회 의장은 “이번 결정은 불가피했다”며 “네슬레의 가치와 지배구조는 회사의 굳건한 기반이며 로랑의 수년간의 헌신에 감사한다”고 말했다.

네슬레 초콜릿. (사진=네슬레 홈페이지)

글로벌 초콜릿 브랜드 킷캣과 네스카페 등을 보유한 시가 총액 1910억 스위스 프랑(약 332조1642억8천만원) 규모인 네슬레 그룹은 올해 내부 신고 시스템인 ‘스피크 업(Speak Up)’을 통해 다수 제보가 접수되자 프레익스 전 CEO의 개인적 관계에 대한 조사에 착수했다. 직원들은 이해 상충 및 특혜 가능성에 대해 우려를 제기한 것으로 알려졌다.

이와 관련해 네슬레는 지난달 “(내부조사 결과 해당 주장들은) 입증되지 않았다”고 언급한 바 있다.

이같은 불만이 계속해서 제기되자 네슬레 이사회는 외부 법률 자문을 통해 추가 조사를 진행했고 이 조사에서 주장이 사실로 확인했다.

1년만에 CEO가 새롭게 교체되면서 네슬레는 핵심 사업 매출 둔화에 이어 새로운 혼란에 직면하게 됐다. 지난 7월 프랑스 당국은 네슬레가 ‘페리에’ 생수 제품에 무단 정수 방법을 사용했다는 의혹과 관련해 회사 사무실을 압수수색했다. 뿐만 아니라 올해 미국에서는 오염 우려로 냉동식품을 리콜하기도 했다.

프레익스 전 CEO는 2천개가 넘는 브랜드 포트폴리오를 가진 네슬레의 CEO로 마크 슈나이더를 대신해 임명된 후 지난 1년간 자사의 핵심 사업에 재집중하고 잃어버린 기업 문화를 회복하려고 노력해왔다.

프레익스의 후임으로 선임된 나브라틸 신임 CEO는 2001년 네슬레에 내부 감사로 입사한 뒤 중남미 및 커피 사업을 이끌었으며 최근에는 네스프레소를 맡았다. 또한 그는 올해 네슬레 이사회 임원으로 합류했다.

장필리프 베르치 스위스 은행 본토벨 애널리스트는 “네슬레가 민감한 시점에 리더십 교체를 맞았다”며 “필리프 나브라틸은 입증된 역량을 지닌 리더로 투자자들의 불안을 달래는데 긍정적인 신호”라고 평가했다.