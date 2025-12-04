쿠첸, 美서 '스테인리스 밥솥' 판매 4배↑

주방가전기업 쿠첸은 미국 시장에 선보인 스테인리스 밥솥의 올해 11월 판매량이 전년 동기 대비 291% 증가했다고 4일 밝혔다.

올해 1월부터 11월까지 누적 판매량 역시 전년 동기 대비 309% 성장했다.

쿠첸 IH 듀얼 프레셔 풀 스테인리스 오븐 라이스 쿠커. 국내명 '브레인 밥솥' (사진=쿠첸)

특히 용량이 큰 10인용 모델 판매 증가가 두드러졌다. 11월 10인용 모델 판매량은 전월 대비 73% 증가했다.

추수감사절 등 연말 대규모 가족 모임과 홈파티가 잦은 현지 문화 특성상 한 번에 많은 인원의 식사를 준비할 수 있는 대용량 조리 가전 수요가 반영된 것으로 풀이된다.

관련기사

또한 블랙프라이데이 등 연말 쇼핑 시즌을 맞아 프리미엄 가전을 선물하려는 소비 심리도 판매량 상승에 긍정적인 영향을 미쳤다고 회사 측은 분석했다.

쿠첸 관계자는 "건강한 식문화를 선도하는 차별화된 기술력과 제품으로 글로벌 시장에서 'K-밥솥' 입지를 더욱 확고히 다져 나갈 것"이라고 말했다.