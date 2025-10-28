쿠첸, 한국품질만족지수 전기밥솥 1위

주방가전기업 쿠첸은 한국표준협회(KSA)가 주관하는 '2025 한국품질만족지수(KS-QEI)'에서 전기밥솥 부문 5년 연속 1위를 수상했다고 28일 밝혔다.

이날 서울 중구 소공동 롯데호텔 2층 크리스탈볼룸에서 열린 인증 수여식에는 쿠첸 품질경영실 백세현 상무와 한국표준협회 문동민 회장 등이 참석했다.

백세현 쿠첸 품질경영실 상무(왼쪽)와 문동민 한국표준협회장(오른쪽)이 28일 서울 중구 소공동 롯데호텔에서 열린 '2025 한국품질만족지수(KS-QEI)' 인증수여식에서 기념 촬영을 하고 있다. (사진=쿠첸)

한국품질만족지수는 한국표준협회와 한국품질경영학회가 공동 개발한 품질 측정 모델이다. 소비자와 전문가를 대상으로 품질 우수성 및 만족도를 평가한다.

쿠첸은 2019년 밥맛연구소를 출범한 이후 2.1초고압 밥솥, 트리플 밥솥 등을 선보였다. 올해는 2.2초고압 123도 취사온도를 탑재한 '123 밥솥'을 출시했다.

쿠첸 관계자는 "혁신적인 기술력과 프리미엄 디자인을 바탕으로 고객이 먼저 찾는 브랜드로 자리매김하며 건강한 식문화 발전과 국민 건강 증진에 기여하겠다"고 말했다.