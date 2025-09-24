쿠첸, KS-CQI 콜센터품질지수 우수기업 선정

주방가전기업 쿠첸은 2025년 'KS-CQI 콜센터품질지수' 전기밥솥 부문 우수기업으로 선정됐다고 24일 밝혔다.

한국표준협회(KSA)가 주관하는 'KS-CQI 콜센터품질지수'는 콜센터의 서비스품질 수준을 과학적으로 조사 및 평가할 수 있는 모델이다.

쿠첸은 KS-CQI 콜센터품질지수의 ▲신뢰성 ▲친절성 ▲접근용이성 ▲본원적 서비스 ▲부가적 서비스 등 평가 항목에서 우수한 평가를 받았다. 그 결과 2021년부터 올해까지 5년 연속으로 전기밥솥 부문에서 최고점을 획득했다.

2025년 'KS-CQI 콜센터품질지수' 전기밥솥 부문에서 정현구 쿠첸 고객서비스팀 팀장(오른쪽)과 문동민 한국표준협회장(왼쪽)이 기념 촬영을 하고 있다. (사진=쿠첸)

올해는 기업뿐만 아니라 KS-CQI 베스트 매니저 부문 개인상 수상자로 최정애 쿠첸 고객센터 사원이 선정됐다.

쿠첸은 고객 중심, 소통, 스마트 경영을 핵심 이념으로 삼고 소비자에게 서비스를 선보이고 있다. 고객센터는 데이터에 기반한 우수 사례 분석을 통해 고객에게 고품질 서비스를 제공하고 있다.

쿠첸 고객센터는 상담 품질을 지속 점검하고 개선하는 활동을 통해 서비스 품질을 높이고 있다. 상담 녹취와 피드백을 주기적으로 분석하고 우수 상담 사례를 전 직원에게 공유해 이를 학습하고 참고할 수 있는 선순환 체계를 마련했다.

이와 함께 상담사 업무 몰입도를 높이기 위한 다양한 내적 역량 강화 활동에도 힘쓰고 있다. 올해는 재택근무 중에도 일관된 상담 품질을 유지할 수 있도록 상담사 집중력 향상과 만족도 제고를 위한 새로운 형태의 펀(FUN) 이벤트를 시행했다.

역량 강화에 노력한 상담사와 우수 사례를 선정해 격려함으로써 업무의 책임감과 자부심을 높이는 기회로 활용하고 있다.

쿠첸 관계자는 "앞으로도 고품질 주방가전에 걸맞은 최상의 서비스로 고객의 소리에 진정성 있는 답변을 할 수 있는 고객센터를 운영하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.