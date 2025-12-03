중기부 예산 16조 돌파...2026년 16.5조

중소벤처기업부(중기부) 연간 예산이 16조원대로 올라섰다.

중기부는 2일 국회 본회의에서 2026년 예산 및 기금운용계획 총지출 규모가 2025년 본예산(15조 2488억원) 대비 1조 2745억원 증가(8.4% 증가)한 16조 5233억원으로 의결, 확정되었다고 밝혔다. 특히 지난 정부에서 대폭 축소된 중소기업R&D 투자가 복원을 넘어 대폭 확대됐다.

중기부 연도별 예산은 (’23) 13.5→(’24) 14.9→(’25) 15.2→(’26) 16.5(’25比 +1.3)로 최근 몇년간 계속 늘었다. 이에, 중소기업 R&D 지원규모도 2조원대로 올라섰다. 2026년엔 2조1959억원이다. 2025년엔 1조 5170억원이였다.

중기부는 내년 예산을 소상공인 회복과 자생력 강화에 집중하는 한편, 우리 경제의 미래 성장 동력인 중소·벤처·스타트업의 글로벌 도약 지원과 혁신 성장을 뒷받침할 예정이다.

내년 중기부의 주요 예산 내용은 다음과 같다.

➊ Again 벤처붐 - AI·딥테크 벤처·스타트업 집중 육성

모태펀드 예산이 '25년 본예산 대비 3200억원 증액돼 NEXT UNICORN Project, 지역 및 회수시장 활성화, 재도전 펀드 등에 중점을 두고 벤처투자 생태계의 선순환을 유도해 나갈 계획이다.

중소기업모태펀드출자는 올해 5000억원에서 내년8200억원(+3200억원)늘어난다. 유망 테크 스타트업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 유니콘으로 성장할 수 있게 사업화 자금, 기술 고도화, 해외법인 설립 등을 종합 지원하는 '유니콘 브릿지 사업'도 신규로 추진한다. 이 예산은 320억으로 50여개사를 지원한다.

또 혁신적인 창업 아이디어를 보유한 예비창업자 및 창업 7년 이내 기업의 원활한 사업화를 위해, 성장 단계에 맞춘 사업화 자금과 창업 프로그램을 지원한다. AI 교육·훈련 프로그램과의 연계를 통해 창업기업의 역량 강화도 함께 추진한다. 이를 위한 창업패키지 사업 예산은 작년 1623억에서 내년 1952억원(+329억원)으로 늘었다.

아울러, 미래를 이끌 AI·바이오 등 신산업 분야 스타트업의 혁신성장과 글로벌 시장 안착을 위한 초격차 스타트업 1000+ 예산도 증액, 편성했다. 내년엔 1456억으로 올해(1310억)보다 146억 늘었다.

➋ 중소기업 스케일업 – 중소기업 성장사다리 강화

역대 최대 R&D 예산인 2.2조원(+6789억)을 편성하고 돈이 되는 R&D에 집중 투자해 중소기업의 기술혁신과 기술 주도형 성장을 이끌어 간다.

디지털·AI 기반 제조혁신이 어느 때보다 중요한 만큼 스마트공장 보급 예산을 대폭 확대하고 뿌리부터 첨단까지 지역 기반 AX 대전환도 지속적으로 추진한다. ICT융합스마트공장보급확산 사업 예산이 (’25) 2,361억원 → (’26) 4,021억원(+1,660억원)으로, 지역 주도형 AI 대전환 사업 예산은 (’25 추경) 350억원 → (‘26) 490억원(+140억원)으로 각각 증액됐다.

역량있는 중소기업들이 글로벌 중견기업으로 도약할 수 있도록 전주기를 체계적으로 지원하는 Jump-up 프로그램 예산도 2배 확대됐다.

점프업 프로그램 사업은 (’25) 299억원 → (’26) 578억원(+279억원)으로, 또 지역산업 및 제조기업의 경쟁력 강화를 위해 지역 혁신 선도기업들을 지원하는 기업 맞춤형 바우처 지원도 확대,

중소기업 혁신바우처 사업 지원액이 (’25) 614억원 → (’26) 652억원(+38억원)으로 늘었다.

또 K-뷰티 및 전략 품목의 수출시장 다변화를 위해 제품체험관, 바이어 상담회 개최 등 수출 중소기업에 대한 종합적인 지원 체계를 확충, K-뷰티 클러스터 육성 사업이 신규로 내년 30억원 배정됐고, 수출컨소시엄 사업은 (‘25) 159억원 → (’26) 198억원(+39억원)으로 늘었다.

➌ 활기찬 소상공인 – 글로벌 소상공인으로의 도약

소상공인 회복을 넘어 자생적으로 성장할 수 있는 기반을 마련하는 데도 주력한다. 영세 소상공인의 경영 부담을 덜기 위한, 소상공인 경영안정바우처 사업을 지속 추진한다.

경영안정바우처가 (’25추경) 1조 5660억원 → (’26) 5790억원을, 또 폐업 비용 부담으로 새로운 시작을 망설이는 소상공인들에 대한 점포철거비 지원을 최대 600만원까지 확대하고, 재취업 및 재창업을 원스톱으로 지원하는 희망리턴패키지 예산을 대폭 확대. (’25) 2,450억원 → (’26) 3,056억원(+606억원)으로 늘렸다.

한편, 온누리상품권 발행을 통해 전통시장과 골목상권 곳곳에 온기가 돌 수 있도록 지원하며, ‘지역상권 르네상스 2.0’을 본격 추진해 상권 생태계를 육성한다. 동네단위 골목상권인 소규모 상권부터 지역 대표상권, 그리고 글로벌 경쟁력을 갖춘 글로컬 상권까지 체계적으로 육성할 계획이다. 온누리상품권이 (’25) 3,907억원 → (’26) 4,580억원(+673억원)으로, 지역상권육성이 (’25) 44억원 → (’26) 378억원(+334억원)으로 늘었다.

해외로 제품을 수출하는 글로벌 소상공인을 육성하기 위한 소상공인 성장 사다리도 구축한다. 경쟁력 있는 ‘강한 소상공인’을 발굴하여 온라인 판매지원과 디지털 전환(DX) 혁신을 통해 ‘기업가형 소상공인’으로 육성하고, 최종적으로 해외로 제품을 수출하는 K-소상공인으로 육성한다.

기업가형 소상공인 육성은 (’25) 834억원 → (’26) 1311억원(+477억원)으로 증가됐다. 또 소공인 작업장 내 현장진단을 통해 산업재해 예방 및 에너지효율화 등 환경개선 비용을 지원하기 위한 예산을 대폭 반영, 클린제조환경조성이 (’25) 84억원 → (’26) 126억원(+42억원)으로 확대됐다.

➍ 연결과 융합의 생태계 – 함께하는 협력체계 조성

중소기업의 기술탈취 근절을 위해 기술보호 지원을 강화할 뿐만 아니라, 기술침해 피해를 입은 중소기업의 피해 회복 지원도 대폭 확대한다. 대·중소기업 동반성장 생태계구축 예산이 (’25) 178억원 → (’26) 201억원(+23억원)으로 늘었고, 중소기업과 대기업의 동반성장 확산을 위해 상생협력기금과 매칭하여 ESG 대응 등을 지원하며, 상생협력 문화를 확산하여 지속가능한 성장을 도모, 대·중소기업 동반성장 생태계구축 사업이 (’25) 178억원 → (’26) 201억원(+23억원)으로 증액됐다.

대·중견기업·공공기관 등이 중소·중견기업과 협력해 스마트공장을 구축할 경우, 정부가 구축비용의 일부를 지원하는 상생형 스마트공장 사업도 증액, 대중소상생형스마트공장 사업이 (’25) 340억원 → (’26) 400억원(+60억원)으로 확대됐다.

아울러, 정부와 글로벌 기업이 손잡고 국내 스타트업의 성장을 지원하고 해외 시장 진출 기회를 제공하는 한편, 대기업·공공기관·중견기업 등과 혁신 스타트업을 연결해 협업 사업화를 촉진, 스타트업의 성장(Scale-up) 지원을 적극 추진, 글로벌기업협업프로그램이 (’25) 530억원 → (’26) 600억원(+70억원)으로, 민관협력오픈이노베이션이 (’25) 200억원 → (’26) 242억원(+42억원)으로 늘었다.

한성숙 중기부 장관은 “소상공인의 빠른 회복과 혁신 성장, 중소·벤처·스타트업의 미래 도약을 위한 정책 지원들이 촘촘하게 이뤄질 수 있게 연내 세부 사업계획 수립 및 사업공고를 빠르게 추진하고, ’26년 예산을 최대한 신속하고 차질없이 집행하겠다”고 밝