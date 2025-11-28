이병권 중기부 2차관, 소상공인 현장 의견 수렴…대전 커피숍 방문

중소벤처기업부(중기부) 이병권 제2차관은 27일 소상공인 정책 집행기관인 소상공인시장진흥공단을 방문해 정책자금 운영 상황을 점검하고, 소상공인 금융정책에 대한 현장 의견을 듣기 위해 대전 유성구에 위치한 커피 전문점을 운영하는 소상공인을 방문했다.

중기부는 고물가･고금리 등으로 어려운 환경 속에서도 정책금융 대출과 보증을 성실히 상환해 온 소상공인을 위해 새정부 출범 이후 상환연장･금리감면 등을 포함한 ‘성실상환 인센티브‘를 마련해 시행 중이다.

이병권 중소벤처기업부 제2차관이 27일 대전 소상공인시장진흥공단을 방문해 정책자금 운영 상황을 점검하고 있다.(사진=중소벤처기업부)

커피 전문점을 운영하는 소상공인 A씨는 "경영에 어려움을 겪고 있었음에도 대출을 성실히 상환하고 있었으며, 중기부가 발표한 성실상환 인센티브 방안을 확인하고, 상환연장·금리감면을 신청하여 매월 정책자금 상환금액이 약 67% 감소돼 상환부담을 덜었다“고 밝혔다.

중기부 이병권 제2차관은 “성실상환 인센티브는 현장의 목소리를 적극 반영하여 마련한 정책”이라며 “앞으로도 중기부는 소상공인 현장의 어려움을 해결하기 위해 소상공인과 지속적으로 소통하겠다”라고 밝혔다.