과기정통부 내년 예산 23.7조 확정...정부R&D 예산은 35.5조

과학기술정보통신부는 정부안 대비 746억원 증액된 총 23조7천417억원 규모의 부처 2026년도 정부 예산안과 기금운용계획이 2일 국회 본회의 의결을 통해 최종 확정됐다고 밝혔다.

2026년도 과기정통부 4대 중점 투자 분야는 ▲범국가적 인공지능(AI) 대전환 ▲넥스트(NEXT) 전략기술 육성 ▲튼튼한 R&D 생태계 조성 ▲과학기술 디지털 기반 균형성장 등이다.

AI 대전환을 위해 총 5조1천억을 투자해 AI 고속도로, AI 혁신기술과 인재, AI 확산, AI 기본사회, R&D 전반에 AI를 접목한다.

반도체, 첨단바이오, 양자 등 중점 차세대 기술 분야에 대한 투자를 확대하고, 출연연의 재정구조 개편 등 총 5조9천억원을 투입한다.

기초연구 확대, 국가과학자 육성, 국가장학금 및 연구생활장려금 지원 강화, 해외 인재 유치 등에 총 4조5천억원을 지원한다.

또지역 자율R&D 강화, 지역 주민 대상 과학문화 체험 및 디지털 격차 해소 지원 확대 등을 위해 7천억원을 투자한다.

관련기사

2026년도 정부 총 R&D 예산은 2025년도 29조6천억원 대비 5조9천억원 증액된 35조5천억원으로 확정됐다. 이는 정부안 대비 2천억원 증액된 규모로 정부 총지출 대비 약 4.9%를 차지한다.

정부 R&D 예산은 AI, 에너지와 탄소중립, 전략기술, 국방에 중점 투자키로 했다. 아울러 기초연구, 인재, 출연기관, 지역R&D 등 지난 정부의 예산삭감으로 훼손된 연구 생태계를 복원하는데 쓰일 예정이다.