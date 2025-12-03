수협은행, 최민석·이준석 부행장 연임

수협은행은 최민성 기업그룹 부행장 및 이준석 여신지원그룹 부행장 연임 인사를 단행했다고 3일 밝혔다.
연임된 최민성 부행장은 전북 부안 출신으로 1994년 수협중앙회에 입회해 금융기획부 팀장, 심사부장 등을 역임해 2023년 12월 부행장에 선임됐다. 최 부행장은 2년간 기업그룹 운영을 담당해 왔다.
이준석 부행장은 경남 창녕 출신으로 1994년 수협중앙회에 입회해 해양투자금융센터팀장, 테헤란로금융센터장, 여의도종합금융본부장 등을 거쳐 2023년 12월부터 여신지원그룹 부행장을 맡고 있다.
연임된 최민성 기업그룹 부행장과 이준석 여신지원그룹 부행장의 임기는 2025년 12월 2일부터 2026년 12월 1일까지 1년이다.
