우리금융 차기 회장 후보군 4명 확정…임종룡·정진완 포함

우리금융지주 임원후보추천위원회(임추위)는 차기 회장 최종 압축 후보군으로 임종룡 우리금융 회장, 정진완 우리은행장 및 외부 후보 2명 등 총 4명을 선정했다고 2일 밝혔다.

외부 후보는 개인 정보 보호 차원에서 비공개하기로 했다.

임추위는 지난 10월말 경영 승계 절차를 개시했으며, 12월 1일 롱 리스트 후보군을 대상으로 면접을 진행한 후 숏 리스트 후보군을 확정했다.

우리금융그룹 전경

임추위 이강행 위원장은 “외부 후보군을 대상으로는 그룹 경영현황 자료 제공 및 질의응답 시간을 갖는 등 사전 오리엔테이션을 열어 외부 후보자의 정보 접근성을 높이고 내외부 후보 간 형평성을 확보하기 위해 노력했다”고 말했다.

임추위는 선정된 4명의 숏리스트 후보자를 대상으로 앞으로 약 한 달여 간 ▲복수의 외부 전문가 면접 ▲후보자별 경영계획 발표(프리젠테이션) ▲심층 면접 등을 거쳐 차기 회장 최종 후보 1인을 선정할 계획이라고 밝혔다.

임추위에서 선정한 최종 후보자는 이사회 결의를 거쳐 내년 3월 예정된 정기 주주총회 승인을 통해 차기 회장으로 공식 취임할 예정이다.