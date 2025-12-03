토스, AI·개인정보보호 성능 다잡는 연구 논문 등재

토스가 인공지능(AI) 학회 ‘뉴립스(NeurIPS) 2025’에 논문이 등재됐다고 3일 밝혔다.

NeurIPS는 머신러닝 및 신경정보처리 분야에서 세계적으로 영향력 있는 학회로, 논문 채택률이 약 20% 수준에 불과하다. 이번 학회는 2일부터 7일까지 미국 샌디에이고 컨벤션센터에서 열리며, 전 세계 연구자들이 최신 AI 연구 성과를 공유한다.

채택된 연구의 골자는 개인정보 보호와 AI 성능을 동시에 충족할 수 있는 기반 기술에 관한 것이다. 개인정보 보호 규제로 데이터를 중앙 서버로 옮길 수 없는 국가에서도 AI 모델을 학습할 수 있도록 돕는 연합 학습을 포함했다.

특히 국가나 사용자 집단마다 데이터의 특징이 서로 다르거나, 기존에 없던 새로운 유형의 데이터가 등장할 때 성능이 급격히 떨어지는 기존 연합학습 방식의 한계를 보완했다.

토스 이진우 페이스모델링팀 연구원은 “이번 연구는 규제로 인해 데이터를 서버로 이전할 수 없고, 각 클라이언트의 데이터 분포도 제각각이며, 새로운 범주의 개수조차 알 수 없는 혹독한 상황에서도 효율적인 학습이 가능하도록 알고리즘을 최적화한 점이 핵심”이라고 밝혔다.