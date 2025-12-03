맘스터치, 일본 첫 가맹점 ‘치가사키점’ 열어…지방 생활권 공략 본격화

맘스터치가 일본에서 첫 가맹점을 열고 현지 가맹사업 확대에 속도를 내고 있다.

회사는 지난달 27일 가나가와현 치가사키시에 문을 연 ‘맘스터치 BLiX 치가사키점’의 첫날 매출이 좌석당 기준으로 시부야점 초기 실적보다 높게 나타났다고 3일 밝혔다.

치가사키점은 JR치가사키역에서 도보 5분 거리의 생활권 상권에 자리 잡았다. 이곳은 일본 롯데리아가 1979년부터 약 45년간 운영하던 자리다. 맘스터치에 따르면 개점 이후 닷새 동안 매장 앞에 대기줄이 이어질 정도로 방문이 꾸준했다.

치가사키점 개점일 매장 앞에서 대기 중인 고객들 모습.(사진=맘스터치)

좌석 수가 약 70석으로 시부야점(220석)의 3분의 1 규모에 불과함에도, 첫날 좌석당 매출은 1만 6,300엔으로 시부야점 초기(9,970엔)보다 63% 높았다. 롯데리아가 운영하던 당시 일 평균 매출 대비 2.5배 수준이라는 설명도 덧붙였다.

지방 생활권에 들어선 첫 매장이라는 점에서 가격 전략 역시 조정됐다. 치가사키점은 시부야점 대비 약 7% 낮은 가격을 적용해 생활권 소비자들의 재방문을 유도했다. 가족 단위 이용이 많은 지역 특성에 맞춰 매장 규모와 좌석 구성도 조정했다.

방문 고객 연령대를 분석한 결과, 20대 이하 20%, 20~30대 40%, 40~50대 20%, 50대 이상 20% 등 다양한 연령대가 찾은 것으로 나타났다. 회사는 “버거와 치킨을 비교적 합리적인 가격에 제공하는 점이 지역 소비 성향과 맞아떨어진 것으로 보인다”고 설명했다.

맘스터치는 치가사키점이 향후 일본 가맹 희망자를 위한 ‘모범 매장’ 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 회사 관계자는 “일본의 일상적인 외식 환경 속에서 브랜드가 자리 잡는 것이 목표”라며 “도쿄 도심을 넘어 일본 전역으로 가맹 사업을 확대할 계획”이라고 말했다.

맘스터치는 지난 2년간 시부야, 하라주쿠, 시모기타자와 등을 중심으로 직영점 운영 경험을 쌓아왔으며, 이를 바탕으로 현지 외식 환경에 맞는 가맹 모델을 마련해 왔다. 치가사키점을 시작으로 지방 도시와 수도권 외곽까지 매장을 확대한다는 방침이다.