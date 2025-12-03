쇼핑·미식·여가·교류 한 곳에…스타필드 빌리지 운정, 5일 개점

신세계프라퍼티가 오는 5일 경기도 파주 운정신도시에 ‘스타필드 빌리지 운정’을 정식 개점한다고 3일 밝혔다.

‘스타필드 빌리지’는 스타필드로 쌓아온 복합쇼핑몰 개발 역량에 지역 커뮤니티 기능을 더한 지역 밀착형 쇼핑공간이다.

1호점 ‘스타필드 빌리지 운정’은 힐스테이트 더 운정 중앙부의 ‘센트럴’과 주변 저층부로 구성되며 총 영업면적은 약 1만5천800평이다. 그중 센트럴(지상 1층~ 5층)이 약 7천770평의 규모로 100여 개의 브랜드가 입점했다.

스타필드 빌리지 운정 ‘센트럴 파드’ 이미지. (제공=신세계프라퍼티)

스타필드 빌리지 운정은 ▲커뮤니티 특화 공간 ▲지역 최초 입점 브랜드 60% 이상 구성 ▲3545 패밀리 콘텐츠 ▲풍성한 미식 경험 등 다양한 콘텐츠를 마련해 경기 서북부의 랜드마크로 자리매김한다는 계획이다.

1~2층의 중심부 ‘센트럴 파드’와 계단형 라운지 ‘북스테어’는 스타필드 빌리지 운정의 핵심 공간이다. 총 3만6천여 권의 책이 둘러싼 복층형 서가와 라운지에서 커피·독서·휴식·대화가 어우러지며, 중앙에는 층별로 카페 ‘인크커피’와 ‘어반플랜트’가 입점했다.

3~4층은 벽면을 따라 구성된 곡선형 플레이월 ‘업스테어’가 특징이다. 아이들이 구조물을 따라 공간 곳곳을 탐색하며 뛰어놀 수 있다. 4층과 5층의 야외 ‘옥상정원’은 사계절의 변화를 느낄 수 있는 식재와 조경으로 도심 속 편안한 휴식처를 제공한다.

‘무인양품’, ‘샤오미’, ‘BYD’, ‘아우디’, MZ세대 인기 패션 브랜드 ‘드로우핏’, 서울 서래마을 인기 베이커리 카페 ‘아티장베이커스’ 등이 파주 1호 매장을 오픈한다. ‘무신사스탠다드’도 내년 1월 지역 최초로 문을 연다.

글로벌 스포츠 브랜드 데카트론은 러너 전용 서비스존 ‘운정러닝센터’를 최초 오픈한다. 러닝 커뮤니티 프로그램, 전문 클래스 등을 운영하며, 러닝족이라면 누구나 이용 가능한 무료 물품보관소도 구비했다.

펫 유치원·호텔·펫 동반 카페 등을 갖춘 반려동물 데이케어 서비스 ‘웰니스 펫 빌리지’와 24시간 내과·외과 진료가 가능한 종합 메디컬 플랫폼 ‘웰니스 동물 메디컬센터’도 스타필드 빌리지 운정에서 처음 만나볼 수 있다.

자기계발 라운지 ‘타임체임버’는 1인 좌석부터 소모임룸까지 다양한 크기의 룸을 구성해 육아 부부의 휴식은 물론, 자기계발과 코워킹을 돕는다.

오감형 놀이·키즈클래스 ‘째깍다감’과 키즈 스포츠 엔터테인먼트 시설 ‘챔피언더블랙벨트’는 다양한 체험형 프로그램을 마련했고 아쿠아리움 카페 ‘어푸어푸’에서는 다양한 해양 생물과 파충류를 관찰할 수 있는 이색 체험을 제공한다.

국내 최초로 크레욜라 본사 IP를 활용한 아트 체험형 키즈 엔터테인먼트 ‘크레욜라 익스피리언스’도 내년 초 문을 열 예정이다. ‘별마당 키즈’는 원형 구조의 열린 공간으로 조성했다.

푸드 편집숍 ‘바이츠 플레이스’는 기존 스타필드에서 검증된 인기 브랜드를 모은 미식 큐레이션을 선보인다. 인기 요리 유튜버 취요남의 일본 가정식 고로케 브랜드 ‘고노케’, 진한 풍미의 치즈케이크로 인기인 ‘치플레’, 서울 성수동 새우버거 맛집 ‘제스티살룬’ 등을 만나볼 수 있다.

‘고메 스트리트’에는 모던 중식당 ‘무탄’, 미쉐린 가이드 1스타 조영동 셰프의 일본식 돈카츠 레스토랑 ‘카츠쇼신’, 퓨전 한식 다이닝 ‘정희’ 등이 파주 최초로 개점한다.

이 외에 주변 저층부도 구역별로 특화 브랜드를 배치해 생활권 전체를 아우르는 라이프스타일 서비스를 제공한다. 저층부는 내년 초 문을 열 예정이다.