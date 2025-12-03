P&G, 미국 소비 둔화 경고…"생활용품 판매 큰 폭 감소"

소비재 생산 기업 프록터앤드갬블(P&G)이 미국 내 주요 생활용품 카테고리의 판매가 10월에 이어 11월에도 감소했다며 연말 성수기 소비에 대한 우려를 드러냈다.

2일(현지시간) 안드레 슐루텐 P&G 최고재무책임자(CFO)는 모건스탠리 주최 컨퍼런스에서 미국에서 회사가 경쟁하는 제품군의 판매가 물량·금액 모두 10월에 큰 폭으로 줄었고, 11월도 크게 다르지 않을 것이라고 내다봤다.

프록터앤드갬블(P&G)은 전 세계에서 가장 큰 생활용품·소비재 기업 중 하나로, 가정에서 일상적으로 사용하는 다양한 제품군을 생산한다. 질레트와 헤드앤숄더, 오랄비, 다우니 등 인지도가 높은 생활필수품 브랜드를 다수 보유하고 있다.

CFO 발언 이후 P&G 주가는 장중 최대 3.3%까지 하락해 지난 2023년 12월 이후 최저 수준을 기록했다. 유니레버, 콜게이트-팜올리브, 헤일리언 등 경쟁 업체 주가도 동반 하락했다. P&G 주가는 결국 1.1% 내린 채 거래를 마쳤다.

슐루텐 CFO는 미국 시장의 부진은 회사의 연간 가이던스 범위 내에 있으나, 현재 분기 실적에는 영향을 줄 가능성이 크다고 설명했다.

회사는 미국 소비자가 올해 더 조심스러워질 것으로 예상했고 경쟁 심화도 준비하고 있었지만, 정부 셧다운과 연방 푸드스탬프(SNAP) 지급 차질은 예상치 못한 변수였다고 말했다. CFO는 현재 미국 환경이 오랫동안 경험하지 못한 가장 변동성이 큰 상황이라고 덧붙였다.