英 식품물가, 1년 반 만에 최고치 전망…업계 "규제가 원인"

영국 내 식품 인플레이션이 가속화될 것이라는 전망이 나왔다. 식품 제조업체들이 정부 정책으로 인한 재정적 부담에 시달리고 있기 때문이다.

15일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 영국 식음료연맹(FDF)은 올해 12월까지 식품 물가 상승률이 5.7%에 달할 것으로 전망했다. 이는 지난 3월 내놨던 4.8%보다 높은 수치다. 해당 수치는 지난해 1월 기록한 6.1% 이후 가장 높은 수준이다.

FDF는 보고서에서 “에너지나 농업 원자재 같은 전통적인 비용 요인은 안정세를 보이고 있으나, 이제는 규제 비용이 식음료 인플레이션을 주도하는 핵심 요인”이라며 “이러한 압박은 이미 약화된 소비자 수요와 장기간 이어진 이익률 악화를 더욱 가중시키고 있다”고 말했다.

영란은행(BOE)은 식료품 가격을 예의주시하고 있다. 일부 통화정책위원들은 가계의 인플레이션 기대치가 2년 만에 최고 수준으로 치솟은 점에 우려하고 있다. 소비자들의 물가 불안이 임금 인상 요구로 이어질 경우, 인플레이션이 장기화되는 악순환이 발생할 수 있기 때문이다.

이에 따라 금융시장은 중앙은행이 인플레이션의 재상승을 억제하기 위해 금리 인하 속도를 늦출 것으로 예상하고 있다.

이번 FDF의 전망치는 지난 7월 영국소매협회(BRC)가 내놓은 경고와 일치한다. 당시 BRC는 4월 임금세와 최저임금 인상으로 인해 소매업체들이 가격을 올리면서 연말 식품 인플레이션이 6%에 달할 수 있다고 전망한 바 있다.

FDF의 카렌 베츠 최고경영자(CEO)는 보고서와 함께 낸 성명에서 “다가오는 가을 예산에서 정부가 식품업계의 규제 비용을 추가로 높이지 않는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

그는 “우리는 세금 인상, 인건비 상승, 새로운 포장세 부과 등 연이은 충격을 받았다”며 “정부가 이 흐름을 되돌릴 수 있도록 지원해야 한다”고 촉구했다.