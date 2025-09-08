시장 점유율 밀리자…英 슈퍼마켓, 생필품 가격 18% 낮춘다

식품 가격 치솟아도…고객 확보 위해 가격 인하 나서

유통입력 :2025/09/08 09:22

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

영국 슈퍼마켓 체인인 ‘모리슨스’가 수익 확대를 위해 상품 가격을 인하하기로 했다.

7일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 모리슨은 닭가슴살과 세탁세제 등 약 650개 상품의 가격을 평균 18% 낮춘다고 밝혔다. 이는 시장 점유율을 지키고 매출을 확대하기 위해 라미 바리티에 최고경영자(CEO)가 추진하는 구조조정 계획의 일환이다.

소매 데이터 업체 월드패널에 따르면 모리슨스는 현재 영국 내 점유율 8.4%로 슈퍼마켓 업계 5위 자리를 지키고 있다. 모리슨스는 지난 2022년 알디에 밀려 4위 자리를 내준 바 있다. 현재도 6위인 리들과 0.2%포인트 차이로 근소하게 앞서고 있다.

(사진=이미지투데이)

슈퍼마켓들은 식품 인플레이션 속에서 소비자들에게 가격 경쟁력을 입증하려 애쓰고 있다고 외신은 보도했다.

경쟁사인 아스다는 실적 개선을 위해 올해 초 대규모 가격 인하를 약속했다. 아스다는 최근 실적 발표에서 자사 제품의 50% 이상 가격을 평균 22% 낮췄다고 밝힌 바 있다.

다만 수익성 확대로 이어지기에는 어려울 것이라는 지적이다. 아스다는 올해 가격 인하에 집중하면서 수익성이 악화될 것이라고 경고했고 영국 식료품체인 J세인즈버리는 소매 부문의 영업이익이 지난해와 비슷한 약 10억 파운드(1조8천757억원) 수준에 머물 것으로 전망했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
영국 슈퍼마켓 가격 인하 모리슨스 인플레이션 식품 식료품

