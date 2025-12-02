감정 기반 소비 확산…캐릭터 협업 상품 늘어

MZ세대 소비가 기능 중심에서 감정적 만족을 중시하는 ‘필코노미(Feelconomy)’로 이동하고 있다. 개인 취향과 정서를 드러내는 소비가 늘면서 특정 캐릭터에 애착을 두는 ‘애정캐’ 기반의 굿즈 수집과 세계관 소비가 확산했다. 유통업계는 인기 캐릭터 IP 협업과 자체 캐릭터 개발을 통해 감정적 접점을 넓히고 있다.

2일 업계에 따르면 건강 간식 브랜드 ‘딜라이트 프로젝트’는 최근 캐릭터 ‘먼작귀(치이카와)’와 협업한 베이글칩 시리즈를 출시했다. 올리브영 어워즈 푸드 부문 3년 연속 1위를 기록한 브랜드로, 기존 베이글칩 제품에 먼작귀 IP를 적용해 ‘맛·건강·신뢰’ 가치에 캐릭터 세계관을 더했다.

먼작귀는 온라인 팬덤이 큰 캐릭터로 MZ세대의 대표 ‘애정캐’로 꼽힌다. 이번 협업 제품은 허니버터, 갈릭버터, 리얼피자, 초코시나몬, 애플코코 소보로, 옥수수스프, 허니머스타드 등 7종으로 구성됐다.

딜라이트 프로젝트와 먼작귀가 협업한 제품.(사진=딜라이트 프로젝트)

할리스는 자체 마스코트 ‘할리베어’를 활용해 메뉴·MD·매장 인테리어 전반으로 캐릭터 활용 범위를 넓히고 있다. 9월 새 디자인 공개 이후 매장 포토존과 캐릭터 기반 상품을 확대하며 고객 체류 경험을 강화하고 있다.

삼양식품은 불닭볶음면 캐릭터 ‘호치’를 앞세워 굿즈와 협업을 이어가며 브랜드 세계관을 구축하고 있다. 글로벌 시장에서도 호치 IP를 기반으로 브랜드 인지도를 높이고 있다.

편의점 업계도 빼빼로데이를 맞아 캐릭터 IP 협업을 확대했다. 세븐일레븐은 테디베어와 산리오캐릭터즈 등 IP를 활용해 빼빼로 전용 상품을 출시했다. 테디베어 단독 기획 제품은 빼빼로 3종과 인형세트, 키링세트 등으로 구성됐다. 산리오 인형키링세트, 쿠로미 키캡키링세트 등도 동시에 선보였다.

CU는 포켓몬 ‘메타몽’, ‘따리몽땅’, ‘해리스 트위드’ 등 IP와 협업했다. 메타몽 단독 상품은 키보드 넘버패드, 에코백, 캐리어 등 26종으로 구성됐으며, 송파구 올림픽광장점에 운영한 ‘메타몽 콘셉트 스토어’를 통해 체험형 콘텐츠도 제공했다.